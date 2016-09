Humbel fügt an: «In diesem Gebiet stellten Klöster von Muri bis Einsiedeln ihre Besitzansprüche. Das könnte ein Grund sein, weshalb kein Adelsgeschlecht sich hier entwickeln konnte und eine Steinburg baute.» Matter bestätigt, dass dieses Fehlen einer Steinburg spannend sei.

Geschichtsweg geplant

Bei all den Sehenswürdigkeiten scheint es fast fragwürdig, warum bisher noch kein Geschichtstag durchgeführt wurde. Humbel erklärt: «Unsere Aufgabe ist es, die historischen Fundstellen zu konservieren und der Öffentlichkeit zu zeigen. Doch alleine schaffen wir das nicht.

Also haben wir uns an Gemeinde und Kanton gewandt, die beide sofort begeistert waren.» So soll der Event in Sarmenstorf nur der Anfang einer Zusammenarbeit der Organisationen sein, die künftig vermehrt gemeinsam die Geschichte im Seetal erlebbar machen wollen. «Und da wir jetzt schon so viel aufgearbeitet haben, könnten wir uns vorstellen, den Weg in Sarmenstorf zu institutionalisieren», sagt Matter. «Wir denken an Infotafeln, Broschüren und Ähnliches. Aber zuerst kommt jetzt einmal der Geschichtstag.»