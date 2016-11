Wie würde die Geschichte vom Schneewittchen und den sieben Zwergen wohl in der heutigen Zeit daherkommen – im Zeitalter von Hashtags auf Instagram und Likes auf Facebook? Die Macher vom Jugendtheater Widen haben die Geschichte neu geschrieben. Am Samstag ist Premiere.

«Ihr glaubt das jetzt nicht! Ich bin entdeckt worden!», Schneewittchen ist ganz aufgeregt. Es stürzt in die Hütte der sieben Zwerge und kann sein Glück kaum fassen: «Sie wollen Fotos von mir machen, sie wollen mich berühmt machen. Sie richten mir einen eigenen Youtube-Channel ein und haben mir einen Computer geschenkt.»

Suche nach dem Schönheitsideal

Da staunen die Zwerge nicht schlecht: «Aber das isch jo en Öpfelcomputer . . .!», rufen sie. Und zeigen ganz verdutzt auf den riesigen, leuchtenden, roten Apfel auf dem Laptop. «Schneewittchen, da wäre ich vorsichtig . . .», sagen die einen. «Die von der Traumzentrale haben dir wohl den Kopf verdreht», sagen die anderen.

«Wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit, wo sich Nachrichten via Facebook und Twitter wie ein Lauffeuer verbreiten. Das wollten wir thematisieren», erklärte Evelyne Brader am Samstagnachmittag in der kurzen Pause anlässlich der Generalprobe in der Mehrzweckhalle Widen.