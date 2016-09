50 Jahre nach der grossen Hungersnot in der Schweiz weihte Bischof Eugène Lachat in Villmergen die neue Pfarrkirche mit tausend Sitzplätzen ein. Die vier politischen Gemeinden Villmergen, Büttikon, Hilfikon und Anglikon sprachen bei der Finanzierung, dem Baustil und dem Standort mit. So dauerte es 30 Jahre, bis die vom Luzerner Baumeister Wilhelm Keller entworfene neugotische Kirche eingesegnet werden konnte.

Aushängeschild der Gemeinde

«Die Pfarrkirche ist ein Aushängeschild für Villmergen», erklärte der Villmerger Historiker Josef Kunz, der 150 Jahre nach der Einweihung eine 104 Seiten starke, reich illustrierte Monografie über eines der schönsten Gotteshäuser im Kanton Aargau verfasste. Herausgeberin ist die Katholische Kirchgemeinde.