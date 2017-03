Auffällig für den Laien sind die unterschiedlichen Anschlussstecker: T13 ist ein «normaler» dreipoliger Stecker. Der CEE-Stecker ist fünfpolig und IEC Typ 2 ist die Bezeichnung für einen Steckertyp, der in Europa für die Ladung von Elektrofahrzeugen an Ladesäulen von der Europäischen Kommission als Standard festgelegt wurde. CHAdeMO wurde in Japan entwickelt und war der erste Standard für die Gleichstromladung von Autos. Die Ladesäule kommuniziert mit der Fahrzeugbatterie und tauscht so die notwendigen Informationen für die korrekte Ladung aus. 2014 waren etwa 70 Prozent aller schnellladefähigen Autos mit CHAdeMO ausgestattet.

CCS wiederum ist jünger als CHAdeMO. Es ist das bevorzugte Schnellladesystem der Autohersteller Audi, BMW, Mercedes, Ford, General Motors, Porsche und Volkswagen und wurde auch von diesen entwickelt und gefördert.