Vor 200 Jahren, als die heutige Bremgarterstrasse noch in einem Sumpfgebiet lag, war die Wohler Steingasse die Hauptschlagader der Gemeinde. Hier verkehrten die Wagen zwischen Bern und Zürich, hier waren die Handwerkerläden aufgereiht, hier pulsierte das Leben. Entsprechend gebührte der Steingasse auch die Ehre, die 40 Passagiere des Postautos aus dem Zentrum Wohlens hinaus zu führen. Doch ganz bis in den Wald hinauf kam der Bus nicht: Busfahrer Adrian Geissmann, Inhaber der Geissmann Bus AG, wollte lieber die Zuhörer Grenzerfahrungen sammeln lassen, statt seinen Bus. Denn: «Um die steile Steingasse hinaufzukommen, mussten selbst die leichteren Wagen damals weitere Pferde vorspannen. Das passierte hier, in der alten Taverne an der Wagenrainstrasse, deren Schlussstein noch die Jahreszahl 1803 trägt», berichtete Lokalhistoriker Dani Güntert. Für einmal führte er seine gespannt lauschenden Zuhörer nicht zu Fuss durch die Gassen Wohlens, sondern eben per Bus, denn die rund 21 Kilometer, die die Wohler Ortsgrenze misst, hätte man sonst kaum in knapp zwei Stunden begehen können.

Immer diese Wohler

Nahe der Bremgarterstrasse, beim Kreisel mit den vielen Wegweisern, die nicht nur zum Huerehölzli oder zum Süesslöchli, sondern auch nach Wien oder New York zeigen, stieg eine weitere Person in den Bus. Frieda Hugentobler aus Schwaderloch stellte sich vor und lieferte selbst einzelne grauslige Geschichtsfetzen – ganz zu schweigen von einem blutigen Taschentuch, das von einer Magd stammen soll, die ganz allein nahe des Waldrands beim Fröscheteich ein Kind geboren habe. «Anstatt Mitleid zu haben, verschenkte Wohlen den unreinen Boden einfach an die Nachbargemeinde Waltenschwil», erklärte sie schluchzend, weshalb die Ortsgrenze hier so uneben verläuft.

Ein anderer Ort, an dem die Ortsgrenze den Wohlern scheinbar sehr zugutekommt, liegt beim Erdmannlistein. Es muss lange her sein, seit letztmals ein Postauto den Stein besucht hat, falls dies überhaupt je geschehen ist. Zu allen Orten, Plätzen, Wegen und Grenzverläufen hatte Güntert spannende Anekdoten, Sagen und Selbsterlebtes zu berichten. Der höchste Punkt Wohlens – auf Angliker Boden – liegt beispielsweise mit seinen 549 Metern nur gerade zwei Meter unterhalb der Mutscheller Passhöhe. Der tiefste Punkt der rund 1200 Hektar grossen Gemeinde liegt unten an der Bünz bei der Abwasserreinigungsanlage Blettler auf 408 Metern über Meer. Zweimal wurden die Passagiere auf den immer dunkler werdenden Waldwegen und Dorfstrassen durchgeschüttelt, doch weder den Igel noch die Katze überfuhr Busfahrer Geissmann – und erntete Applaus dafür.

Die beiden Spezial-Busfahrten samt Grenzerfahrungen und -geschichten waren in Windeseile ausgebucht. Ein Beweis dafür, wie gut die Bibliothekarinnen ihre Leserschaft seit 40 Jahren kennen.