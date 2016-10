Autor Franz Schmid schrieb 1975 einen Nachruf auf den verunfallten Kurt

Neeser, Gründer des heute 50-jährigen Rettungsdienstes.

«De Neeser» war in Wohlen und Umgebung nicht einfach ein gewisser Mensch. Neeser war ein Begriff. Kurt Neeser ist im Alter von vierzig Jahren gestorben. Aber man darf hoffen, die Institution Neeser werde bleiben.

Neeser. Das bedeutete Blaulicht, Sirenengeheul, rasende Fahrt vom Oberdorf her die Bremgartenstrasse hinunter. Wo immer ein schwerer Unfall sich ereignet hatte, war der erste Gedanke eines jeden, der gerade dazukam: Neeser. Kurt Neeser war der Mann, der stets ein Empfangsgerät bei sich trug. Seine Zentrale war rund um die Uhr per Funk zu erreichen. Es kam vor, dass er nicht wartete, bis man ihn rief. An jenem Dienstag nach Ostern, als sich in Dottikon eine schreckliche Explosion ereignet hatte, fuhr er ungerufen los. Er war damals der Erste und für einige Zeit Einzige, der wirklich zu helfen verstand. Telefonverbindungen waren unterbrochen, aber Neesers Funkverbindung funktionierte.

Damals war Neeser endlich so weit, dass ihn jedermann ernst nahm. Anfänglich hatte er ein Misstrauen gewisser Ärzte und Spitäler zu überwinden.

Am Anfang war das Spenglergeschäft gewesen. Kurt Neeser rückte damals einzig dann aus, wenn er wegen verbeulten Autos gerufen wurde. Er sah dann bald, dass jeweils neben dem Spengler und Abschlepper Menschen fehlten, die den verletzten Menschen hätten helfen können. Kurt Neeser begann, nach eigenen Ideen Ambulanzfahrzeuge einzurichten.

Das Leben schreibt Geschichten, die als kitschig sentimental taxiert würden, wären sie nicht durch Zeugen belegt. Kurt Neeser, der so vielen Opfern des Verkehrs geholfen hatte, wurde selber zu einem Opfer. Er fuhr, nachdem er nicht weit von Wohlen etwas abgeholt hatte, heimzu. Völlig korrekt auf seiner rechten Strassenseite. Ein entgegenkommender schwerer Amerikanerwagen geriet ins Schleudern und fegte Neesers VW von der Strasse, eine Böschung hinunter. Kein Nebel, kein Regen und schon gar kein Eis und kein Schnee, denn es war ein blauer Junitag; kein Laub auf der Strasse, keine Kurve, kein Überholmanöver; keine Übermüdung des Lenkers, denn der war noch keine drei Minuten unterwegs gewesen, als das passierte. Auf der Todesstrasse Wohlen–Lenzburg; einige hundert Meter nach der Signalanlage Bullenberg. Die drei Insassen des schweren Autos sind wohl verletzt, werden aber davonkommen. Auch Kurt Neesers Bub, der neben seinem Vater sass, wird das Spital bald verlassen können.

Als «Neeser» um die Mittagszeit des letzten Donnerstags losfuhr, sassen andere Leute am Mittagstisch und dachten sich, da werde bei Neesers wieder einmal ein Mittagessen kalt. Als die Sirenen kurz nachher ein zweites Mal heulten, musste man vermuten, es sei etwas sehr Schlimmes passiert. Einige Stunden später wusste man, dass «Neeser» losgefahren war, um den Kurt Neeser zu bergen. Die Neeser-Leute wussten nicht, wem diesmal ihre Fahrt galt, als sie losrasten. Neesers Frau sass an der Zentrale und rief ihren Mann per Funk, weil sie ihm sagen wollte, auch er werde benötigt, weil es sich offenbar um etwas sehr Schlimmes handle. Zum ersten Mal erhielt sie von ihrem Mann trotz wiederholter Rufe keine Antwort.

Quelle: Franz Schmid, Churchills Brief an den FC Wohlen, 1996