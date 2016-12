2008 führte der Kulturpool erstmals Jugendtheaterkurse in Bremgarten durch. Am 10. Januar 2017 startet Andreas Bürgisser solche in Wohlen. Um Synergien zu nutzen, hat er sich mit dem Kulturpool zusammengeschlossen, der nun als Dachorganisation für das «Jugendtheater infiziert» in Bremgarten und Wohlen fungiert. Kellertheater, Sternensaal, VJF und Jugendarbeit Wohlen sind als Unterstützer mit an Bord. «Diese Unterstützung ist grossartig, davon können solche Projekte normalerweise nur träumen», freut er sich.