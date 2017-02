Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie – erneut – für den Schweizer Filmpreis nominiert wurden?

Ich bin überwältigt und freue mich sehr, dass die Akademie meine Arbeit schätzt. Das motiviert mich, weiterzumachen. Es freut mich aber auch deshalb, weil Regisseurin Heidi Specogna über acht Jahre an dem Projekt gearbeitet hat.

Was war Ihr Ziel mit diesem Film? Haben Sie es erreicht?

Der Filmpreis war auf jeden Fall nicht das Ziel (lacht). Ich will ganz einfach das Beste aus dem Material herausholen und die Geschichte so erzählen, wie es die Regisseurin will. Ich möchte die Zuschauer auf eine Reise mitnehmen und zum Nachdenken anregen. «Cahier africain» ist ein harter Film mit einem wichtigen Thema, über das die Menschen aufgeklärt werden sollen. Und ja, bisher hat der Film auf Festivals für Diskussionen gesorgt. Ich bin gespannt, wie er in den Kinos ankommt.

Rechnen Sie sich dieses Jahr Chancen auf den Filmpreis aus?

Darüber mache ich mir wenig Gedanken. Es war für mich eine sehr unerwartete Nomination. Ich freue mich darüber, bin ansonsten aber entspannt.

Generell: Was möchten Sie mit Ihrem Schaffen aussagen?

Es ist meine Aufgabe, die Visionen der Regisseure und Autoren umzusetzen. Persönlich will ich mir aber die Freiheit bewahren, breit gefächert Sachen zu machen: Ein liebevoller Kinderfilm ist für mich genauso wertvoll wie beispielsweise eine politische Dokumentation. Mir ist ein respektvoller Umgang mit meiner Arbeit wichtig. Und so lange ich jeden Morgen gerne zur Arbeit gehe, kann ich auch gut, wie in den letzten paar Wochen, jeweils sechs Tage am Stück bis in die Nacht hinein arbeiten. Ich will mit meiner Arbeit etwas bei den Leuten auslösen und mit Stolz zurückblicken können.