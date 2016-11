Ortskundige wissen es: Wenn man von Sarmenstorf in Richtung Hilfikon fährt, sollte man rechtzeitig den Fuss vom Gas nehmen und auf die Bremse treten. Auf der übersichtlichen und breiten Strasse ist man rasch zu schnell unterwegs. Vor allem auch, weil es bergab geht. Und: Geblitzt wird relativ oft.

Die Zahlen aus vergangenen Radarkontrollen der Regionalpolizei zeigen, dass das nicht unnötig ist: Bei einer Messung im September 2016 fuhren von 1100 registrierten Fahrzeugen 198 oder 18% schneller als die erlaubten 50 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dabei 73 km/h. Bei einer Radarkontrolle im Juli war die Übertretungsquote bei 12,9% gelegen, das schnellste Fahrzeug war damals mit 67 statt 50 km/h unterwegs.

Für Matthias Schatzmann, den neuen stellvertretenden Chef der Regionalpolizei Wohlen, ist die Situation in Hilfikon allerdings nicht alarmierend. «Sicher, die Übertretungsquote ist dort meist höher als mitten im dicht besiedelten Gebiet. Doch liegen die Übertretungsquoten oft auch tiefer», sagt er. Tatsächlich sind bei einer weiteren Kontrolle im Oktober von 785 Fahrzeugen «nur» 39 oder 5% schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren.

Die überraschende Feststellung von Schatzmann: «Mit bergauf oder bergab haben die Geschwindigkeitsübertretungen wenig zu tun. Wir messen dort bergwärts und talwärts und die Ergebnisse halten sich dabei in etwa die Waage.» Eine Rolle spiele vielmehr die Situation, vermutet der Repol-Vizechef: «Es gibt keine Engnisse, das verleitet zum Schnellerfahren. Das haben wir auch in Wohlen auf der Allmendstrasse nach der Umstellung auf Tempo 30 gesehen. Vorerst gab es recht viele Übertretungen. Erst als verschiedene Massnahmen zur optischen Verengung der Fahrbahn getroffen worden sind, ist es deutlich besser geworden und die Leute fahren jetzt langsamer.»

Massnahmen in Planung

Laut dem Villmerger Gemeindeammann Ueli Lütolf ist die Situation in Hilfikon Bestandteil des kommunalen Gesamtplans Verkehr, der vor knapp zwei Jahren in das Mitwirkungsverfahren geschickt worden ist. «Wir haben uns verschiedene Massnahmen überlegt, um den Verkehr in Hilfikon zu beruhigen. Angedacht sind unter anderem sogenannte Einfahrtsbremsen, also bauliche Verengungen an den Eingängen des Dorfteils», erklärte Lütolf. Ein weiteres Anliegen sei die Ausweitung der Tempo-50-Zone in Richtung Villmergen, bis nach dem Zubringer ins Wohngebiet Challematt. «Weil es sich hier um eine Kantonsstrasse handelt, ist der Kanton für die Verkehrsanordnungen zuständig. Wir haben unsere Anliegen dort deponiert, definitive Entscheide sind bisher aber noch nicht gefallen», erklärte Lütolf.

Vorgesehen sei, sagte der Gemeindeammann weiter, den kommunalen Gesamtplan Verkehr im Laufe des Frühlings fertigzustellen und an der Gemeindeversammlung im Frühsommer zur Abstimmung zu bringen. Danach könnten dann allfällige Massnahmen umgesetzt werden.