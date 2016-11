Draussen herrscht Wintermantel- und Fäustlingwetter. In Wohlen darf man sich seit letztem Jahr ganz besonders auf diese Zeit freuen. Sie bedeutet goldenes Licht, gutes Essen, Livemusik und fröhliche Artisten, die rund um das 4-Gang-Menü springen, fliegen und die Essenden verzaubern. Das ist das Monti Variété.

In seiner allerersten Saison hat die noch junge Monti-Winter-Tradition lediglich vier öffentliche Vorstellungen angesetzt, eine fünfte wurde spontan aufgrund der grossen Nachfrage anberaumt. Dieses Jahr sind es bereits elf Vorstellungen, die die neue Halle im Winterquartier des Circus Monti in ein Winterwunderland verwandeln. «Unser Ziel ist es, irgendwann den ganzen November und Dezember mit Vorstellungen zu füllen, aber wir müssen unsere Zuschauer erst an die neue winterliche Ausgabe des Circus Monti gewöhnen», erklärt Zirkusdirektor Johannes Muntwyler.

Sieben Artistinnen und Artisten aus aller Welt werden in der zweiten Ausgabe des Variétés zu bewundern sein. Andy Muntwiler, der zusammen mit Ulla Tikka die künstlerische Leitung innehat, ist der einzige Schweizer. Er ist begeistert: «Wir haben Spitzenartisten. Vor allem die Schleuderbrettnummer, bei der die beiden jungen Männer mitten durchs Publikum fliegen, ist Weltklasseniveau. Was die zeigen, ist selbst für mich unglaublich.»

Daneben wird eine Artistin im Zopfhang an ihren eigenen Haaren in die Lüfte gehoben – «eine alte Disziplin, die bei uns aber mit vielen modernen Facetten ausgeschmückt wird», freut sich Ulla Tikka. Das Paar selbst wird mit seinem poetischen Seiltanz zu begeistern wissen. Und mit dem Wohler Lukas Stäger als musikalischem Leiter und Pianisten mitten zwischen den Tischen greift Monti auf einen sicheren Wert in Sachen Stimmung zurück.

Zauber der Zirkuswelt

Momentan laufen aber nicht nur die Vorbereitungen für das Variété, sondern daneben auch die letzten zwei Wochen der Zirkustournee, die ebenfalls zum zweiten Mal im August statt im März begonnen hat, nur noch an zehn Orten spielt und nur noch vier Monate dauert. Der Direktor ist sehr zufrieden: «Es hat sich gezeigt, dass das Konzept funktioniert. Die Leute kommen auch von ausserhalb in die Städte, um uns zu sehen, auch wenn wir all die kleineren Orte heute nicht mehr besuchen. Für uns ist das natürlich eine riesige Erleichterung.» Die Derniere wird am 27. November erstmals in Solothurn stattfinden. «Das hat bewilligungstechnische Gründe. Aber wir freuen uns sehr darauf, denn die Solothurner waren immer grosse Zirkusfreunde.»

Dass sich Variété und Tournee überlappen, bedeutet sehr viel Aufwand für die gesamte Zirkusmannschaft. Doch wie immer beim Monti merken das die Zuschauer nicht, für sie ist der Zauber der Zirkuswelt reserviert. «Und den haben die Artisten in diesem Jahr einmal mehr wunderbar herübergebracht», ist Johannes Muntwyler zufrieden.

Mehr Infos zu Variété und Tournee finden Sie online unter www.circus-monti.ch