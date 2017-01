Die Historikerin Melanie Keusch aus Hermetschwil und der Mittelschullehrer Georges Hartmeier aus Zufikon gehören seit letztem Jahr zum Redaktionsteam, das die Bremgarter Neujahrsblätter herausgibt. Die beiden wurden an der Jahresversammlung der Schodoler-Gesellschaft Bremgarten offiziell in den Vorstand gewählt.

Meilensteine in der Kulturszene

Die von Willy Müller grafisch gestalteten Neujahrsblätter bringen den geneigten Leserinnen und Lesern auch in der neuesten Ausgabe 2017 Themen aus der engeren Heimat näher. Als Doyen in der Bremgarter Kulturszene blickt Heinz Koch, der vor 50 Jahren zu den Gründern des Kellertheaters Bremgarten gehörte, auf 25 Jahre Ausstellungen in der St.-Anna-Kapelle zurück.

Zusammen mit Hugo Huwyler gestalte Koch diese seit einem Vierteljahrhundert. Der Redaktionsleiter Fridolin Kurmann, der gestern seinen 70. Geburtstag feierte, rollt die Geschichte des Stadtmuseums und des Kellertheaters auf.

Drei Beiträge verfasste Reto Jäger über die Stadtführergruppe, Martin Luther im Vergleich zum Bremgarter Reformator Heinrich Bullinger und den Bahnpionier Placid Weissenbach.

Über die Operettenbühne berichtet Urs M. Schmassmann, während Georges Hartmeier an die vor 25 Jahren umstrittene Verbrennung der Hexe Aurelia Fällbaum erinnert und einen Blick in das Meienberg-Haus in der Unterstadt eröffnet.

Ereignisse aus der Stadt aus dem 19. und 20. Jahrhundert beleuchtet Rolf N. Meyer, über die Geschichte der Fohlenweide informiert Walter Troxler.

Melanie Keusch befasste sich mit dem Nekrolog aus dem Frauenkloster Hermetschwil. Vier weitere Beiträge lieferte der Verfasser dieser Zeilen. Hans Peter Bäni verfasste die Ortschronik. «Die Chronik dient mir immer wieder, wenn ich nachschlagen will, was wann in Bremgarten passiert ist», sagte Kurmann.

In der Welt des Mittelalters

Melanie Keusch brachte der Versammlung den mittelalterlichen Nekrolog von Hermetschwil näher. In diesem Dokument wurden die Stifter und Gönner des Frauenklosters eingetragen.

Im abgelegenen Kloster Hermetschwil habe das Dokument, das sich heute im Staatsarchiv Aargau befindet, glücklicherweise überlebt. Das wäre im Kloster Muri kaum möglich gewesen. Denn die dortige Klosterbibliothek brannte mehrmals aus.

«Die Menschen im Mittelalter kannten sich nur in einem kleinen Umkreis aus, aber darin sehr gut», sagte die Historikerin.