Die Arbeit bei Wind und Wetter im Freien hat bei Heint Steger ihre Spuren hinterlassen. Er möchte sich zukünftig seiner Familie, dem Reisen und seinen weiteren Hobbys widmen.

Heinz Steger sammelte während der Lehrzeit und in den Jahren als junger Elektromonteur bereits erste elektrische Erfahrungen in Villmergen. 1988 nahm er seine Tätigkeit als Netzmonteur bei der örtlichen Elektrizitätsversorgung auf. Als Elektromonteur hat er Hunderte von Stromzählern bei den Kunden installiert, als Netzmonteur dann dafür gesorgt, dass die Haushalte zuverlässig mit Strom versorgt wurden.

Durch seine Vielseitigkeit war Steger auch in der Wasserversorgung ein gefragter Mann, gerade wenn, wie beispielsweise bei der Inbetriebnahme des Reservoirs Bergmättli 1994, infolge neuer Druckverhältnisse, beinahe jeden Tag Leitungsbrüche zu bewältigen waren. Er wurde zum bauleitenden Netzmonteur befördert und war massgeblich am Ausbau und Unterhalt des Stromnetzes von Villmergen beteiligt. Auch dank Steger verfügt Villmergen heute über ein solides und stabiles Netz mit nur sehr wenigen Störungen.

Im Stromnetz tätig, ist es wenig verwunderlich, dass Heinz Steger auch in der Gemeinde Villmergen bestens vernetzt ist. 33 Jahre aktiv in der Feuerwehr und eine rege Teilnahme am Dorfgeschehen haben neben seiner Hilfsbereitschaft zu seinen guten Kontakten zur Bevölkerung beigetragen. Der Gemeinderat und die Betriebsleitung der Gemeindewerke danken Heinz Steger für seine stets einsatzfreudige und pflichtbewusste Mitarbeit zum Wohle der Gemeinde herzlich.