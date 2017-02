Der Aargauer Nationalrat und SVP-Asylchef Andreas Glarner tritt bei den Gemeinderatswahlen in Oberwil-Lieli im Herbst nicht mehr an. «Hauptsächlich, weil ich mich auf mein Nationalratsmandat und meine Tätigkeit als Unternehmer konzentrieren möchte», sagt Glarner. In seiner Funktion als Verantwortlicher für das Thema Migration wolle er in Bern vermehrt Kontakt zu den Abteilungen aufbauen, etwa zum Staatssekretariat für Migration.

Das brauche viel Zeit. Zudem sei er fast jeden Abend unterwegs, um Veranstaltungen zu besuchen und Vorträge zu halten. «Ich war 20 Jahre lang im Gemeinderat von Oberwil-Lieli, zwölf davon als Gemeindeammann. Das ist genug. Die Gesamterneuerungswahlen sind ein guter Zeitpunkt für einen Rückzug.»

«Zum Wohle der Gemeinde»

Als weiteren Grund führt der SVP-Hardliner an, er wolle «Druck von der Gemeinde nehmen». Konkret: «Immer wenn ich in Bern etwas gesagt habe, fiel das auf Oberwil-Lieli zurück. Ausserdem: Dass ich nicht mehr antrete, wird den Wahlkampf entschärfen. Mein Entscheid ist auch zum Wohle des Dorfes.» Haben also die vielen Provokationen, für die Glarner bekannt ist, der Gemeinde geschadet? «Nein, keinesfalls. Was allenfalls nicht so positiv war, war die Dauerpräsenz von Oberwil-Lieli in den Medien im Zusammenhang mit dem Asyl-Thema. Aber das haben die Medien auch immer wieder aufgegriffen und hochgekocht.» Man müsse auch sehen, schiebt Glarner nach, dass die Gemeinde besser denn je dastehe. «Unsere Nachbargemeinde Berikon, wenige Kilometer entfernt, hat einen Steuerfuss von 92 %, anderthalbmal so hoch wie wir. Wir haben sehr tiefe Schulden und gute Infrastruktur.»