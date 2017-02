Gündel steht nicht zur Verfügung

Der neu gegründete Verein «Lebenswertes Oberwil-Lieli» hat angekündigt, zwei Kandidaten für den Gemeinderat zustellen. Namen sind noch nicht bekannt, offen ist auch, ob ein Vereinsvertreter gleich als Gemeindeammann antritt. Die Studentin Johanna Gündel, die sich gegen Andreas Glarner auflehnte und die Interessengemeinschaft für ein solidarisches Oberwil-Lieli gründete, steht nicht zur Verfügung: «Ich beginne nächstes Jahr mit dem Doktorat», erklärt die Studentin, «da bleibt wenig Zeit und ich werde nicht so oft in Oberwil-Lieli anzutreffen sein.» Sie sei aber auch nicht sehr begeistert von dem Gedanken, momentan in die Gemeindepolitik einzusteigen. Zudem habe «Lebenswertes Oberwil-Lieli» zwei gute Kandidaten, die sich engagieren wollten.

Die IG Solidarität, bei der es einige personelle Überschneidungen mit «Lebenswertes Oberwil-Lieli» gibt, stellt keinen eigenen Kandidaten. Sprecher Martin Uebelhart: «Im Moment sind wir nicht aktiv, falls die Asylpolitik wieder zum Thema wird, werden wir uns wieder engagieren.» Er ist aber positiv gestimmt, dass sich genügend Leute melden: «Jetzt wo Glarner nicht mehr antritt, kandidieren vielleicht auch Leute, die vorher keine Lust hatten.» Die Chancen für die Linke, Einzug in den bisher rein bürgerlich zusammengesetzten Gemeinderat Oberwil-Lieli zu halten, stehen sicher besser als auch schon. 2009 war Mats Ammann (Juso) gescheitert – er holte lediglich 94 Stimmen, Glarner 421.