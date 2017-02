Es ist Samstagabend und das ist ein Grund, auszugehen. Eigentlich. Denn im Freiamt herrscht die Fasnacht, ausnahmslos. Und ich bin ein Fasnachtsmuffel. Mir fehlt der Bezug zum jährlichen närrischen Treiben. Vielleicht deshalb, weil ich nicht im Freiamt aufgewachsen bin. Aber nur, weil momentan überall ausgelassen Konfetti verstreut werden, will ich mich nicht in den eigenen vier Wänden verbarrikadieren. Vielleicht habe ich ja Glück und finde einen Ort im Freiamt, an dem man fasnachtslos ausgehen kann. Eine Hoffnung, die schnell enttäuscht wird.

Laut Google finden in den nächsten zwei Wochen kaum Veranstaltungen statt, die nichts damit zu tun haben. Ich spiele schon mit den Gedanken, daheim zu bleiben. Kino oder Theater wären eine Alternative. Eine Freundin zieht mich aus meiner Fasnachtsdepression: «Wie lang warst du jetzt nicht mehr an einem Fasnachtsball? Vier Jahre? Verkleide dich und komm mit!» Es kann nicht schaden, denke ich, und bastle notdürftig ein Kostüm zusammen. Und das auch nur, weil der Eintritt zu diversen Bällen und Guggenauftritten damit günstiger wird.

Ausnahmslos überall

Nach meiner Verwandlung zu Harley Quinn, einer Comicfigur, schaue ich in den Spiegel und spreche mir Mut zu. Im Zug treffe ich auf die ersten Fasnächtler, einen Pestarzt und eine Nonne, die auf dem Weg nach Villmergen sind. «Ich gehe das erste Mal an einen Ball, ich hoffe, es wird lustig», sagt die Nonne und trinkt einen Schluck Bier.

Ich hoffe dasselbe, nippe an meinem Eistee und wünsche mir, ich hätte auch etwas Alkohol intus. Meinen ersten Stopp lege ich in Wohlen ein und folge einer Gruppe Hasen in die Zanzibar. Schlager dröhnt mir entgegen und die Wirtin begrüsst mich zum Sirenenball: «Gleich spielt die erste Guggenmusik.»