Spätestens nach dem Bremgarter Christchindlimärt sollten die Freiämter ihre Weihnachtsgeschenke beisammen haben. Doch auch jene, die noch keine Zeit dafür hatten, brauchen nicht in Stress zu kommen.

Sie müssen nicht weit fahren und Stau erdulden, um sich in Zürich, Spreitenbach oder Aarau ins Getümmel zu stürzen. Denn auch in der Region sind einzigartige «Gschänkli» zu finden. Die az Freiamt hat sich auf Shoppingtour durch Bremgarten gemacht und festgestellt: Man kann sich stressfrei am hübschen Städtchen erfreuen und hat im Handumdrehen passende Geschenke beisammen.

Während der «Gschänkli»-Tour geben die Ladeninhaber gerne Auskunft, stellen Artikel vor, informieren über die Qualität und geben Tipps zur Verwendung der Produkte. «Diesen Service erlebt man nicht überall», sagt Rolf Meyer, Inhaber des gleichnamigen Herrenmodegeschäfts. «Der Kunde bekommt genau das, was er möchte.

In grösseren Geschäften der Städte und Einkaufszentren geht der individuelle Wunsch des Kunden im Stress verloren.» Dieser Meinung ist auch Florian Köchli, Geschäftsführer des Wältreis-Ladens: «In Bremgarten ist Einkaufen ein Erlebnis. Wenn die Kunden unseren Laden betreten, kommt es ihnen vor, als seien sie in den Ferien.»

Biggi Winter betreibt das Geschäft Heilsteinschmuck an der Bärengasse und betont einen weiteren Vorteil des regionalen Geschenke-Kaufs: «Wir kleinen Geschäfte geben uns viel Mühe. Für die grossen Konzerne ist der Kunde doch nur ein Mittel, sich noch mehr zu bereichern.»

Wer also noch kein passendes «Gschänkli» hat, kann sich auf dieser Seite inspirieren und anschliessend von der ganzen Auswahl im Städtchen verzaubern lassen.