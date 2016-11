Sind jene, die sich kritisch zur Zukunft der Gesamtschule Geltwil äussern, die «Totengräber der Schule»? Oder sind die anderen, die krampfhaft weiter nach Alternativen suchen wollen, einfach blauäugig? So oder so, die Geltwilerinnen und Geltwiler lieben ihre Gesamtschule. So sehr, dass sie ihnen fast das Doppelte an Schulkosten pro Kind wert ist, als diese in den umliegenden Gemeinden kosten. Im Durchschnitt geben Beinwil, Buttwil und Muri für ein Schulkind knapp 9800 Franken pro Jahr aus. In Geltwil sind es fast 18 800 Franken, wie der Gemeinderat errechnet hat. Und wenn ein Massnahmenpaket der Schulpflege Zustimmung fände, würden diese Kosten sogar auf 20 000 bis 25 000 Franken steigen.

Dieses Massnahmenpaket erachtet die Schulpflege als zwingend notwendig, um die Attraktivität der Schule so zu steigern, dass die vom Kanton gesetzte Hürde mit einer Mindestzahl von 15 Schülerinnen und Schülern zur Führung einer Schule überhaupt überwunden werden kann. Bisher galt eine Mindestzahl von 12 Schülerinnen und Schülern, und schon bisher war es tendenziell schwierig, diese Zahl zu erreichen. Trotz einer gewissen Bautätigkeit ist realistischerweise nicht damit zu rechnen, dass die Schülerzahl in näherer Zukunft deutlich ansteigen wird. Das war denn auch der Auslöser für die Grundsatzdiskussion zur Zukunft der Schule Geltwil an der Gemeindeversammlung, vielleicht die längste in der Geschichte der kleinsten Freiämter Gemeinde.

Mehrkosten ohne Garantie

Die Schulpflege erachtet deshalb vier zusätzliche Lektionen pro Woche, Randstundenbetreuung für einen strukturierten Tagesablauf, drei Lektionen Französisch und eine Erhöhung des Schulleitungspensums um 10 auf 25 Prozent als unabdingbar, um die Schule auch für auswärtige Interessenten attraktiv zu halten. Das ist mit gegen 50 000 Franken Mehrkosten verbunden und ohne Garantie, dass die Massnahmen den nötigen Erfolg bringen werden.