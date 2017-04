Stefan Koch ist einer von den Kapitänen, die im Schwimmbad Bünzmatt in Wohlen am Schaufahren des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs (ASK) ihre Schiffe über das Wasser gleiten lassen: Der Wohler hat mit der DS Gallia ein Schiff gebaut, das weltweit in jeder Beziehung einzigartig ist. Der Raddampfer ist auch im Antrieb treu dem Original nachgebaut, wie es auf dem Vierwaldstättersee verkehrt und 1913 von Escher-Wyss & Cie in Zürich

realisiert wurde. «1200 Stunden Arbeit stecken darin», sagt Koch. Dafür haben die Passagiere auf dem Oberdeck jetzt auch Teller und Besteck auf dem Tisch und warten, bis das Menü kommt.

Was andere Modellbauer in ebenfalls vielen Arbeitsstunden realisiert haben, ist am 29. und 30. April in der Badi Wohlen auf und neben dem Wasser zu sehen. Beeindruckend ist das auch für Landratten.

Es war die technische Herausforderung, die Stefan Koch bewog, sich an die Realisierung eines Modells der Gallia zu machen. Durch Zufall konnte er einen Modellnachbau des Schiffsmotors von früheren Escher-Wyss-Mitarbeitern aus einem Nachlass kaufen. Er machte die für die Vitrine gebaute Maschine tauglich für die Fernsteuerung und baute sozusagen das Schiff rundherum. Dafür brauchte er Kopien der Originalpläne, die er schliesslich mit einigem Aufwand beschaffen konnte. Er mass Details des Schiffs vor Ort aus und machte über 300 Fotos. Schliesslich folgten Stunden um Stunden Arbeit, um das 2,55 Meter lange, 60 Zentimeter breite und 45 Kilogramm schwere Passagierschiff im Massstab 1:25 zum 100-Jahr-Jubiläum der Gallia 2013 aufzubauen und ins Wasser zu bringen. Über ein Soundmodul ertönt auf Wunsch das Horn des Vorbilds oder Alphornklänge der auf dem Deck stehenden Alphornbläser.

Inzwischen hat Koch damit auch im Ausland, bei verschiedenen Schaufahren, Furore gemacht und wurde mit seinem Schiff sogar an die Weltmeisterschaft nach England eingeladen. «Aber das ist mir zeitlich zu aufwendig», winkt er ab. Schliesslicht steckt der gelernte Polymechaniker mit seiner eigenen Firma im Bereich Formenbau und Tiefziehen noch mitten im Berufsleben.

Grosse Vielfalt

Nicht alle Schiffe, die am Schaufahren des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs in Wohlen durch die Bassins kreuzen, sind so exklusiv – aber alle mit ebenfalls viel Aufwand und grosser Liebe zur Detailtreue aufgebaut. Zu sehen gibt es vom einfachen Fischkutter aus der Nordsee über Rheinfrachter und Flugzeugträger bis hin zur eleganten Jacht oder zum luxuriösen Kreuzfahrtschiff so ziemlich alles, was auf den Meeren und Seen dieser Welt schwimmt – einfach in klein und mit Elektromotoren angetrieben. Selbstverständlich gibt es auch ferngesteuerte Segelboote zu bewundern, für Modellbauer eine Herausforderung der besonderen Art.

Am Schaufahren können Besucher nicht nur die unterschiedlichsten Schiffsmodelle sehen, sondern auch mit den Kapitänen in Kontakt treten und Fragen beantworten lassen. Mit dabei sind übrigens die Modelltrucker Seetal mit ihren Modelllastwagen und die Interessengemeinschaft RC Panzer Schweiz. Wer ein eigenes Modellschiff besitzt, ist gerne eingeladen, es mitzubringen. Das Befahren der Wasserbecken ist einzig mit Verbrennermodellen nicht erlaubt.