«Kadetten Schaffhausen als Gegner im Schweizer Cup – besser hätte es für uns gar nicht laufen können. Dieses Spiel wird der absolute Höhepunkt im laufenden Jubiläumsjahr», freut sich Martin Laubacher, der Präsident von Handball Wohlen.

Der 50. Geburtstag des Klubs wurde am 18. Juni mit einem grossen Fest gefeiert, der Abschluss des Jubiläumsjahres steigt im Mai 2017 mit einem «Saurier-Turnier». Ein Team aus ehemaligen Schweizer Handball-Stars – es wird von Pascal Jenny, dem ehemaligen Wohler und heutigen Tourismus-Direktor von Arosa, zusammengestellt – trifft auf eine Mannschaft aus ehemaligen Wohler Stammspielern.

Der Cup-Erfolg kam für den Präsidenten nicht ganz unerwartet: «Es hat sich bereits in der Saisonvorbereitung abgezeichnet, dass wir in dieser Saison über ein starkes Team verfügen würden. Immerhin haben wir im Trainingslager in Slowenien gegen zwei Nati-B-Teams sehr gut ausgesehen.» Der Cup-Startsieg gegen Appenzell und der bisherige Verlauf der Meisterschaft hätte dann das gute Gefühl bestätigt. Einen solchen Exploit im Cup hätte jedoch niemand erwartet: «Wir haben selbstverständlich gehofft, dass wir nicht schon in der ersten Runde ausscheiden, aber sicher nicht mit einer Qualifikation für den Achtelfinal gerechnet», sagt Martin Laubacher.

Und jetzt? Wollen die Wohler auch die zurzeit wohl beste Schweizer Handballmannschaft das Fürchten lehren? Der Präsident schmunzelt: «Es liegt wohl auf der Hand, dass wir gegen Kadetten Schaffhause aus dem Cup fliegen. Aber gegen so einen Gegner auszuscheiden, ist wohl kaum eine Schmach.» Von vornherein geschlagen geben werde sich die Mannschaft aber bestimmt nicht. «Unsere Jungs sind heiss auf dieses Spiel und werden alles daransetzen, um gut auszusehen und das eine oder andere Tor zu schiessen.»

Allerdings gibt es da noch einen kleinen Haken. Zwei Tage nach dem Cupspiel am Freitag, 28. Oktober, steigt das Auswärtsspiel in Muri: «Da steckt die Mannschaft etwas in der Zwickmühle. Soll sie sich am Mittwoch für das grosse Derby schonen oder beide Male Vollgas geben? Ich tippe auf Letzteres», sagt Laubacher.

Jetzt gilt es, den wichtigen Match zu organisieren: «Wir gehen davon aus, dass unser Team in der Hofmattenhalle von gegen 500 Zuschauern angefeuert und dieses in unserer Vereinsgeschichte bisher einmalige Cupspiel zu einem eindrücklichen regionalen Handballfest wird. Die Vorbereitungen sind im Gang», erklärt der Vereinspräsident. (to)