Stange für Stange montieren die Arbeiter das Dach der Autoscooter-Anlage und kontrollieren, ob alles hält. Die Männer sind geübt, nach dem Ostermarkt in Bremgarten werden sie noch bis Mitte November praktisch jedes Wochenende im Einsatz sein.

«Manchmal sind zwei oder drei Attraktionen im Einsatz, manchmal nur eine», erklärt Hermann Haeseli, der mit seiner Familie nebst dem Autoscooter auch verschiedene Spiele wie «Funny Ball», «Entenangeln» oder ein Kinderkarussell im Angebot hat.

Haeseli, der den Familienbetrieb mit seinem Sohn in fünfter und sechster Generation führt, hat schon viele Ostermärkte miterlebt. «Als kleiner Knopf habe ich meinem Grossvater geholfen. Früher waren wir noch auf der anderen Reussseite, auf dem Schulhausplatz», erinnert er sich.

Weniger Anmeldungen als früher

Lohnt sich der lange Weg nach Bremgarten für den Basler Betrieb? «Wenn das Wetter stimmt, dann schon. Vor ein paar Jahren war es über 30 Grad warm, da hatten wir kaum Kundschaft», meint er. «Schnee hatten wir auch schon», wirft Peter Howald ein – er ist seit bald 30 Jahren für die Schausteller am Ostermarkt verantwortlich und entscheidet zusammen mit dem zuständigen Stadtrat, welche Attraktionen einen Platz bekommen.

Es gebe einen «Grundstock an Buden», dieser beinhaltet gewisse Spiele und Stände mit Esswaren (Schokobananen dürfen an keinem Jahrmarkt fehlen). Bei den «Grossen» werde abgewechselt – in diesem Jahr gibt es unter anderem eine Geisterbahn, eine Berg-und-Tal-Bahn und einen «Scheibenwischer», eine Sitzreihe, die sich in kreisförmigen Bewegungen hebt und senkt.

«Wir machen eine Ausschreibung in der Fachzeitung, allerdings erhalten wir nicht mehr so viele Anmeldungen wie früher», sagt Howald. Denn der Anlass birgt ein gewisses Risiko: «Am Sonntagnachmittag läuft meistens noch nicht viel. Dann bleibt noch der Montag, und der ist sehr wetterabhängig.» Auf 3-Tages-Plätzen habe man bessere Chancen auf Rendite, auch wenn ein Tag ins Wasser falle. «Im Ausland gibt es öfters 12-Tages-Plätze», erklärt Howald.

Allerdings habe es auch einen Vorteil, dass die Schausteller in der Schweiz ihre Bahnen häufiger auf- und abbauen müssen. «Wenn die Betreiber das Material oft in den Händen haben, entdecken sie auch Abnutzungserscheinungen rascher.» Um die Sicherheit ist es gut bestellt, erklärt der Fachmann. Regelmässige Inspektionen durch den TÜV seien Pflicht, und die Schausteller würden gewissenhaft mit dem Material umgehen, versichert Howald, der auch Präsident vom Schaustellerverband Schweiz ist.

Einfach haben es die Stand- und Bahnbetreiber aber nicht. Der Transport der Bahnen kostet viel, auch die Lastwagen müssen häufig zur Inspektion, die Löhne sind im Vergleich zum Ausland hoch und die Plätze an den Märkten umkämpft. «Wer eine Million für eine Bahn investiert, muss sie auch aufstellen können. In den letzten Jahren bleiben die Besucher an einigen traditionsreichen Märkten aus, an anderen gibt es weniger Bahnen, weil die Organisatoren andere Ideen haben.»

Auch sei das Bewilligungsverfahren aufwendig – in Neuanschaffungen werde kaum noch investiert. Und wie sehen das die Marktbesucher? Die Leute seien zwar durchaus noch bereit, an einer Chilbi Geld auszugeben, eigentlich seien die Bahnpreise aber zu niedrig angesetzt. «Die wenigsten sehen den Aufwand, der dahinter steckt, und finden die Bahnen zu teuer.» Howald hat dafür aber auch Verständnis: «Bei vielen Familien ist es eine finanzielle Frage, auf wie vielen Bahnen die Kinder fahren können.»