Hier sieht Gratwohl seine Chance: «Wenn es der Gemeinderat Niederwil schafft, die Nachbargemeinden davon zu überzeugen, dass sie der Aufhebung nicht zustimmen, dann gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, dass die Post im Dorf bleibt.» Deshalb hat er die Petition verfasst und hofft jetzt, dass sie von vielen Leuten im Reusstal unterstützt wird.

Ein ganz anderes Anliegen hat Hansjörg (Hausi) Köchli aus Sarmenstorf auf petitio.ch formuliert. Er ist OK-Präsident des Jubiläumsumzuges, den die Fasnachtsgesellschaft Variété zu ihrem 60. Geburtstag am 25. Februar 2017 organisiert. Der Verein hat am Jubiläum aber noch ganz anderes vor. Unter anderem ist er am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, wieder mit seinem traditionellen Mehlsuppenwagen im Dorf unterwegs. Der Fasnachtsdienstag ist in Sarmenstorf aber leider nicht mehr schulfrei. Hausi Köchli will mit seiner Petition erreichen, dass die Schulpflege an der nächsten Fasnacht ein Auge zudrückt und jene Kinder, die das wollen, am Mehlsuppentag teilnehmen lässt.