Dieses Jahr war er deutlich schneller als der Kalender. Schon in der vergangenen Woche fingen die Sträucher in den Gärten an zu spriessen, schwärmten die Rennvelo- und Motorradfahrer aus wie die Bienen und wurden nach Feierabend die ersten Grills in Betrieb gesetzt.

Offiziell hat er am Montag begonnen, der Frühling. Für viele ist es die schönste Jahreszeit. Endlich wieder Sonne, endlich wieder Licht. Man weiss, dass mit der steigenden Lichtintensität bei den Naturvölkern früher vermehrt Serotonin und Dopamin ausgeschüttet worden ist und sie sich deshalb besser fühlten und sogar in eine leichte Euphorie verfallen sind.