Ihrer Meinung nach werde noch zu wenig getan, um Flüchtlingen zu helfen. Sie findet, die Schweiz hätte die nötigen Kapazitäten, um mehr Asylsuchende aufzunehmen. «Diese Erfahrung hat meine Sicht auf alles verändert. Es ist das Beste, was ich je gemacht habe.»

Die Reise sicherer machen

Laut Salome Andenmatten ist Lesbos nach wie vor einer der Orte, den europaweit die meisten Flüchtlinge ansteuern, denn die Insel liegt nur etwa acht bis zehn Kilometer von der Türkei entfernt: «Vom Strand aus kann man die türkische Küste erkennen.»

Täglich kämen trotz des Türkei-Deals vom März, der besagt, dass alle illegal nach Griechenland reisenden Menschen zurück in die Türkei geschickt werden sollen, immer noch etwa vier bis fünf Flüchtlingsboote in Lesbos an. Davor waren es etwa zehn bis fünfzehn pro Tag.

«Diese Menschen fürchten sich vor genau demselben Terror wie wir», erklärt Andenmatten. «Die einzige Möglichkeit, die ihnen noch bleibt, ist die Flucht.» Auch hier sollte die Schweiz mehr leisten, sagt sie. Denn: «Man kann die Flüchtlinge nicht davon abhalten, nach Europa zu kommen, aber man könnte ihre Reise sicherer machen.»

Für sie sei es kaum vorstellbar, was einem Menschen widerfahren muss, damit dieser sich entschliesst, all sein Hab und Gut zurückzulassen und sich auf eine Flucht zu begeben, von der er nicht weiss, ob er sie überleben wird. «Man sollte die Flüchtlinge nicht in Zahlen sehen, sondern die Menschen dahinter.»