Ob Autos, Disney-Figuren, Handtaschen oder gar Moscheen – Marcel Paas Kunstwerke sehen nicht nur echt aus, sondern sind auch lecker. Es sind allesamt Torten, viele nach dem neuesten Trend mit Fondant verziert und zu Kunstwerken modelliert. Der Bäcker-Konditor-Meister erfüllt selbst die fantasievollsten Tortenwünsche. Doch vor etwa anderthalb Jahren reichte es ihm nicht mehr, allein seine Kunden mit seinen Kreationen glücklich zu machen. «Ich habe im Internet oft gesehen, dass gerade Hobby-Bäckerinnen Fragen hatten, die von anderen mit haarsträubenden Tipps beantwortet wurden», erinnert er sich lachend. «Da dachte ich, denen könnte ich als Fachmann mit kleinen Kniffen viel Arbeit ersparen. Denn ich finde es super, dass auch normale Hausfrauen und -männer unglaubliche Tortenkunstwerke in Angriff nehmen.» Das war der Startschuss zu «einfach Backen», dem Youtube-Kanal, der je nach Video über 300 000 Klicks erhält. «Dass sich so viele Menschen meine Anleitungen anschauen, hätte ich nie erwartet», sagt Paa, Chef der Konditoreiabteilung von CréaBeck in Sins. Seine Anleitungen finden Gefallen, allen voran die «Frozen Torte» zum Disney-Film «Die Eiskönigin», die übrigens eines seiner ersten Videos war.