Der Startschuss der diesjährigen Fasnacht ist geglückt. Als Fredy Luchsinger am Freitagabend zum Ehrenkammerer 2017 ausgerufen wurde, gab es im Casino Wohlen kein Halten mehr. Es wurde gesungen, getanzt und gratuliert.

Eröffnet wurde der Anlass durch den Präsidenten Peter Michel. Er fasste kurz das Fasnachtsjahr 2016 zusammen und bedankte sich bei den fast 70 Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz. In einer kurzweiligen Rede spannte er den Bogen zum neuen Jahr und übergab dann Pascal Gregor, dem Zeremonienmeister, das Wort. Gregor verkündete um 22 Uhr in einem schon geheimnisvollen Ritual bei Kerzenschein das neue Oberhaupt der Wohler Fasnacht. Ganz nach Tradition übergab dann der ehemalige Ehrenkammerer Niklas de Chäser das Zepter und den roten Mantel an seinen Nachfolger, Fredy Luchsinger, der nun als Fredy de Füürig die Fasnachtsgesellschaft anführen wird. Der König tritt ab, lang lebe der König. Wie jedes Jahr war die Wahl des Ehrenkammerers das Stammtischthema Nummer eins in den Wochen vor der Inthronisation. Der Auserkorene wurde bis zur Zeremonie geheim gehalten, nur der Präsident und der neue Amtsträger wussten, wem die grosse Ehre zuteil wird.

Mit Fasnachtsfieber anstecken

Der Ehrenkammerer ist das bedeutendste Amt in der Kammergesellschaft Wohlen. «Ein Gefühl, als hätte ich ein zweites Mal geheiratet», meint Fredy Luchsinger. Für ihn gilt es nun, die Kammergesellschaft während der fünften Jahreszeit zu repräsentieren. Er wird Sponsoren, Schulen und Altersheime besuchen, um möglichst viele mit dem Fasnachtsfieber anzustecken. Eine Aufgabe, die ihn mehr ehrt als alles andere in der Welt. «Jetzt möchte ich einfach geniessen, geniessen und geniessen.»

Die Verkündigung war der Schlusspunkt eines kurzweiligen Abends. Beste Unterhaltung boten vor allem die hauseigenen Kammersänger, die in Wohlen schon seit Jahren Kultstatus geniessen. Egal ob Fussballinvestoren aus Dubai, lokale Gemeinderäte, die CVP oder das Stimmvolk, alle landeten sie während des Abends auf der «Schnitzelbank» und wurden besungen und parodiert. Die fünf Kabarettisten, die sich seit dem letzten Juli intensiv auf die Fasnachtszeit vorbereiten, werden wiederholt an verschiedenen Anlässen rund um Wohlen auftreten.

Fasnacht nimmt Fahrt auf

Nun beginnt aber erst die richtige Arbeit für die Kammerer. In den nächsten Wochen werden sie an über 30 Veranstaltungen teilnehmen. Dies wird für alle zusammen etwa 500 Stunden Arbeit in Anspruch nehmen. Bereits erfolgt ist die Anschaffung eines neuen Umzugswagens. Dank der Unterstützung verschiedener Sponsoren wird die Fasnacht rechtzeitig Fahrt aufnehmen. Die wichtigsten Anlässe für den Kammerverein sind der Umzug in Dottikon am 19. Februar, der Schmudo-Kinderumzug am 23. Februar in Wohlen, der Umzug in Bremgarten am 5. März und als Höhepunkt der Kammerball im Casino Wohlen am 25. Februar.