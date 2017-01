Seit 1886 befindet sich ein Dokument im Aargauer Staatsarchiv, das auf die Gründung des Frauenklosters Hermetschwil Ende des 11. Jahrhunderts zurückgeht: der Nekrolog von Hermetschwil. Die Historikerin Melanie Keusch stammt aus dem Klosterdorf. Das jüngste Mitglied der Redaktionsgruppe der Bremgarter Neujahrsblätter schrieb ihre Masterarbeit über das christliche Totengedenken.

Als Quelle diente ihr der um 1120 angelegte Nekrolog von Hermetschwil, der nebst zahlreichen Namenseinträgen aus dem Umfeld des Konvents einige Stiftungen für das Seelenheil, die dem Kloster zukamen, und Güterverzeichnisse enthält.

Nonnen übernahmen das Beten

In den Bremgarter Neujahrsblättern 2017 wirft Melanie Keusch ein Schlaglicht auf den Nekrolog. Darüber wird sie an der Jahresversammlung der Schodoler Gesellschaft Bremgarten am Sonntag, 8. Januar, 14.30 Uhr, im Spiegelsaal im Schellenhaus in Bremgarten referieren. Stiftungen für das Seelenheil waren damals gängige Praxis, schreibt die Historikerin in den Neujahrsblättern.

Man müsse sich dies als «eine vom Kloster angebotene Dienstleistung» vorstellen. Denn die Bauern seien mit ihrer Arbeit beschäftigt gewesen. Und die Nonnen übernahmen für sie das Beten und erhielten dafür Kernen, Eier, Hühner, Milch. «So war letztlich für alle gesorgt – wortwörtlich für alle: für die Lebenden und die Toten», erklärt Melanie Keusch.

Totengedenken war wichtige Einnahmequelle

Noch heute dient der Nekrolog von Hermetschwil als Quelle für das Totengedenken. Sie übertrugen die Namen des zu umfangreich gewordenen Nekrologs in das neuere Jahrzeitenbuch und gedenken auch in einer Zeit, in der Nekrologe in den Zeitungen stehen und von vergänglicher Wirkung sind, der Verstorbenen und schliessen sie in ihre Gebete ein. Das sei auch für sie, die sich eher als rational denkenden Menschen sehe, eine «beruhigende und tröstende Vorstellung», bekennt Melanie Keusch.

Das Totengedenken sei für die Hermetschwiler Klosterfrauen wohl die wichtigste Einnahmenquelle gewesen. In Teilen der katholischen Bevölkerung ist es noch immer üblich, bei einem Todesfall für eine Jahrzeit oder andere Gedenkleistungen an Priester und Klöster zu spenden. So lebt eine tausend Jahre alte Tradition still und leise weiter. Die Bremgarter Neujahrsblätter sind in Bremgarten bei der Buchhandlung Furrer Sunnemärt, am Schalter der BDWM, bei Rolf Meyer, Herrenmode, Something special und im Kaffee Spatz an der Marktgasse erhältlich. Sie enthalten 16 lesenswerte Beiträge aus der engeren Heimat.