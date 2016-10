Die 27-jährige Hawraa Al Rubney und ihr drei Jahre älterer Mann Ali Al-Itbi sind verzweifelt. Ihr 8-jähriger Sohn Sajjad redet sehr gut Schweizerdeutsch, er besucht die zweite Klasse in Wohlen. Ihre 4- und 6-jährigen Töchter haben im Kindergarten ebenfalls bereits ein wenig Deutsch gelernt. Vor allem aber fühlen sich die Kleinen hier wohl, sie haben Freunde und sind weit weg vom Krieg, der in ihrer Heimatstadt Bagdad tobt. Doch die internationalen Gesetze sind gegen sie. Aufgrund des Dublin-Abkommens müssen sie zurück in das Land, auf dessen Boden sie erstmals in Europa einen Fuss gesetzt haben: nach Italien.

Dublin ist gegen sie

Die Familie flüchtete vor knapp zwei Jahren aus ihrer Heimat. «Es herrschte Krieg, Terrorismus, wir hatten kein Wasser, keine Elektrizität. Sicherheit gab es dort einfach nicht», berichtet Hawraa. Der Entschluss, ihr Daheim zu verlassen, fiel dem Ehepaar schwer, aber sie wollten ihre Kinder nicht länger dieser Gefahr aussetzen. Mutter und Kinder fuhren allein mit dem Schiff von Ägypten nach Italien, acht Tage eingepfercht mit unzähligen anderen Flüchtlingen. Weil das Geld nicht reichte, musste Vater Ali ihnen über den Landweg via Türkei und Griechenland folgen. In der Schweiz fanden sie sich nach acht Monaten endlich wieder.

Knapp eineinhalb Jahre sind sie nun schon in der Schweiz, etwas über die Hälfte davon haben sie in der Wohler Asylunterkunft Salmen gewohnt. Doch am 15. November müssen sie nach Italien zurück, und zwar die ganze Familie. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erklärt: «Ein zentrales Ziel der Bestimmungen in der Dublin-Verordnung ist es, Familien gemeinsam zu behandeln.» Im Falle geteilter Zuständigkeiten würden deshalb üblicherweise Gesuche aus humanitären Gründen an jenen Dublin-Staat gestellt, der für die meisten Familienmitglieder (ggf. auch die älteste Person) verantwortlich ist.

Schweizer Familien würden Kinder aufnehmen

Doch nach Italien zurückzugehen, kann sich die Familie nicht vorstellen. «Wir haben Schlimmes erlebt und auch von anderen Familien erfahren, wie es ist, als Flüchtling in Italien zu sein. Es sind viel zu viele Flüchtlinge dort, man stiehlt sich gegenseitig das Essen, und man ist genauso wenig sicher wie im Irak. Das können wir unseren Kindern nicht antun», sagt Hawraa unter Tränen.