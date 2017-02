Mit voller Fahrt schipperte die MS Carneval am Freitag Richtung offizieller Fasnachtseröffnung. Auf der Route dorthin kreuzte das Schiff einige Inseln, deren Bewohner für gute Unterhaltung sorgten. Mariechen von Fasching, die Chefstewardess, moderierte und behielt immer den Überblick. «Nun dürfte auch der letzte Passagier wach sein», kommentierte sie den schwungvollen Auftritt der Wohler Streethoppers.

Die bekamen für ihre beeindruckende Performance begeisterten Applaus. Vorher hatte bereits die Bordband oder auch Gugge «Nordfäger» für ordentliche Stimmung auf dem Schiff gesorgt, beim Schunkelklassiker «An der Nordseeküste» hielt es kaum jemanden auf dem Stuhl.

Von lokal bis international

Was wäre eine Fasnacht ohne einen humorvollen Rückblick auf das vergangene Jahr. Und so konnten sich die Passagiere der MS Carneval bei ihren Besuchen auf den verschiedenen Inseln, an denen das Schiff anlegte, über die Kammersänger, Triangeli oder die Paparazzi freuen. Mit feinen Nadelstichen bis hin zu kleinen Seitenhieben wurde dabei besonders das Geschehen in Wohlen kommentiert.

Sowohl die Tatsache eines fehlenden Gemeindeammanns, als auch die Frage, was der Vorherige nun wohl mit seiner Zeit anstelle, erfreute sich grosser Beliebtheit. Ramon und Vreni konnten sich sogar ein Denkmal für ihn vorstellen, allerdings aus Eis. Die beiden goutierten die Wahl zu Fredy de Fürig zum Ehrenkammerer als passende Antwort auf die Kältewelle. Themen wie Ernährung und Fitness kamen ebenfalls zu Ehren. Triangelis Fazit dazu: «Nachhaltig essen heisst Reste fressen.»

Ramon und Vreni sprachen sich für «Turnen bis in die Urnen» aus und scheuten sich nicht davor zurück, Schönheits-OPs zuzugeben. Die überschüssige Haut nach einem Lifting für eine Lederhose zu verwenden, spricht definitiv für Nachhaltigkeit. Noch jemand, um den man dieser Tage kaum herumkommt ist Donald Trump, natürlich bekam er auch in Wohlen ordentlich sein Fett weg. Die Chräe aus Villmergen, ganz nah am Tagesgeschehen, trat sogar mit dem aktuellen Pussyhat auf.

Nach viel guter Unterhaltung gelangte die MS Carneval schliesslich zum Zielhafen, dem Strauschnitt. Diese Aufgabe durften D› Aaschmierer übernehmen. «Das ist eine grosse Ehre. Wir hatten uns ja 2005 schon ins Gespräch dafür gebracht, aber 2014 schliesslich die Hoffnung aufgegeben. Nun haben wir uns quasi wiederbelebt», freuten sich Markus Stutz und Urs Senn, also zweidrittel der Besetzung. «Der Urs liegt flach wegen der grossen Ehre», erklärten die beiden augenzwinkernd «deswegen sind wir nur zu zweit hier.» Bevor es an den Strauschnitt ging, nahmen sie natürlich Wohlen liebevoll aufs Korn und betonten nach diesem Revival sei: «Endgültig aus die Maus.»