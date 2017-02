Gratulationen von allen Seiten

Und so nutzten 34 Cliquen und Guggen nicht nur die Gelegenheit, sich beim ersten Sarmenstorfer Nachtumzug zu präsentieren, sonder auch, um ihre Glückwünsche zu überbringen. So gaben etwa Heid-Heid aus Villmergen eine Torte am Speakerwagen ab, mit «ordentlich Schnaps», wie es sich für Fasnächtler gehört.

Zu sehen waren sehr originell gestaltete und beleuchtete Wagen, etwa die Camperfamily Kallern, die als Schneeeulen unterwegs waren. Die Fasnächtler aus einem Quartier der Freiämter Gemeinde verbringen offenbar nicht nur die Sommerferien zusammen, sondern haben sich auch für die kalte Jahreszeit eine Beschäftigung gesucht, wenn sie gerade nicht mit den Wohnmobilen unterwegs sind. Die Rüeblizunft Dottikon konnte sich bereits am letzten Sonntag am eigenen Umzug warmlaufen und erwies am Samstag Sarmenstorf die Ehre. Und natürlich haben auch viele Einheimische teilgenommen, besonders süss verkleidet haben sich die Kinder vom Sonnehüsli, die als Glühwürmchen unterwegs waren. Eher zum Fürchten: Feldegg, ebenfalls aus Sarmenstorf, mit dem Motto «House of Horrors». Auch die dorfeigenen Guggen durften nicht fehlen: Dank Heuröpfler-Gugge und Opus 5614 konnten die Zuschauer kräftig mitklatschen und sich so etwas aufwärmen. OK-Präsident Hausi Köchli war mit dem Gezeigten sichtlich zufrieden, vom Speakerwagen aus verkündete er: «Wer weiss, vielleicht war es nicht der letzte Nachtumzug in Sarmenstorf.»