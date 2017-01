Die Gründe: Würden die Ersatzwahlen umgehend angepackt, könnte frühestens im Mai ein erster Wahlgang stattfinden. Ein zweiter Wahlgang würde gar mit den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018–2021 zusammenfallen, die auf den 24. September angesetzt sind. Verkürzen lässt sich das Prozedere nicht, weil für Wahlgänge gesetzlich definierte Fristen eingehalten werden müssen.

Im schlechtesten Fall könnte sich folgendes Szenario ergeben: Eine Person wird im zweiten Wahlgang neu in den Gemeinderat Wohlen gewählt, eine andere am gleichen Tag zum neuen Gemeindeammann bestimmt. Und beide könnten an den gleichzeitig stattfindenden Gesamterneuerungswahlen möglicherweise schon wieder abgewählt werden, weil für die neue Amtsperiode andere Leute in den Gemeinderat geschickt werden. Das tönt zwar nach komplettem Unsinn, es könnte aber nicht nur theoretisch absolut so passieren.