Der suspendierte Wohler Gemeindeammann Walter Dubler ist offiziell nach wie vor Präsident der Gemeindeammännervereinigung des Bezirks Bremgarten. Seit seiner Dispensierung werden die Amtsgeschäfte aber von Vize Béatrice Koller, Jonen, geführt.

Über die Situation wurde schon an der Bezirkskonferenz der Ammänner am 29. April diskutiert. Dies deshalb, weil Dubler den Bezirk Bremgarten bisher auch in der Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau vertreten hat.

Der Vorstand wurde beauftragt, mit Dubler das Gespräch zu suchen. Die Gespräche haben stattgefunden. Resultat: Walter Dubler habe das vom Obergericht gesprochene zweite Urteil ans Bundesgericht weitergezogen. Er pocht weiterhin auf die Unschuldsvermutung.

Die Gemeindeammännervereinigung findet sich damit ab und will die weitere Entwicklung abwarten. (to)