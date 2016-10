Von nun an gings bergab

Während die SVP seit 1981 praktisch Jahr für Jahr zugelegt hat, machte es die CVP im Freiamt genau umgekehrt. Im Bezirk Bremgarten brach die Partei in den nächsten 20 Jahren um über die Hälfte ein und konnte 2001 noch einen Wähleranteil von 20,59 Prozent verbuchen. In Muri ging es ebenfalls abwärts, aber nicht ganz so schnell.

Zwischenzeitlich konnte sich die CVP im Oberfreiamt sogar wieder etwas erholen. 1993 war sie auf 32,3 Prozent eingebrochen, vier Jahre später holte sie jedoch wieder einen Wähleranteil von 42,61 Prozent. 2001 lag sie ebenfalls wieder auf 32,3 Prozent, legte 2005 jedoch wieder auf 39,7 Prozent zu. Das war allerdings das definitiv letzte Aufbäumen.

Von nun an gings endgültig bergab. Die 24,4 Prozent Wähleranteil vom Sonntag bedeuten den vorläufigen Tiefpunkt. Innerhalb von 35 Jahren hat die CVP im Oberfreiamt 30,8 Prozent Wähleranteil verloren. Im Bezirk Bremgarten lag die CVP am Sonntag bei 15,2 Prozent und damit um 29,6 Prozent tiefer als vor 35 Jahren.

FDP ebenfalls auf Verliererseite

Die CVP war mit ihrem Niedergang im Bezirk Muri allerdings nicht allein. Die FDP hat in den letzten 35 Jahren ebenfalls massiv an Wähleranteil eingebüsst. 1981 lag sie noch bei 20,52 Prozent, 2012 waren es mit 9,9 Prozent nicht einmal mehr die Hälfte. Jetzt hat sie sich mit einem Zuwachs auf 11,4 Prozent ganz leicht erholt.

Die SP hingegen blieb im Bezirk Muri weitgehend konstant. Sie lag vor 35 Jahren bei einem Wähleranteil von 14,4 Prozent, kletterte zwischenzeitlich (1997) auf 17,3 Prozent, sank 2012 auf das bisherige Rekordtief von 10,23 Prozent und liegt nach dem erfolgreichen Wahlsonntag wieder bei 13,28 Prozent.

Im Gegensatz zum Bezirk Muri ist die FDP im Bezirk Bremgarten über die letzten 35 Jahre relativ konstant geblieben. 1981 wies sie einen Wähleranteil von 19,61 Prozent aus, 2009 erreichte sie mit 12,46 Prozent das bisher tiefste Resultat und liegt jetzt wieder bei vergleichsweise guten 16,2 Prozent. Die SP hingegen konnte gesamthaft gesehen über die Jahre sogar zulegen. Vor 35 Jahren lag sie im Bezirk Bremgarten bei 15,06 Prozent, 1989 erreichte sie mit 11,49 Prozent das bisherige Tief und am Sonntag hat sie mit ihren 17,5 Prozent sogar erstmals die CVP überflügelt.

SVP im Dauer-Höhenflug

Die SVP lag 1981 im Bezirk Bremgarten bei einem Wähleranteil von 21,6 Prozent und im Bezirk Muri bei 9,87 Prozent. Seither geht es für diese Partei in beiden Bezirken an den Grossratswahlen, abgesehen von ein paar wenigen leichten Einbrüchen, praktisch nur noch bergauf. Im Bezirk Bremgarten konnte sie ihren Wähleranteil in den letzten 35 Jahren um 22,5 auf 35,1 Prozent steigern, im Bezirk Muri um 26,8 auf 36,69 Prozent.

Die Erklärungen fehlen

Warum die CVP in ihrem Stammland Freiamt in den vergangenen Jahrzehnten so viel Federn lassen musste, weiss niemand so recht. Die Erklärungen fehlen. «Ich bin mehr oder weniger ratlos», sagt beispielsweise Herbert Strebel, der Murianer Bezirksparteipräsident.

Er und Ralf Bucher sind am Sonntag mit sehr guten Resultaten als Grossräte wiedergewählt worden, die Partei hingegen hat erneut verloren: «Die Stimmberechtigten sind offenbar mit unserer Arbeit zufrieden, aber nicht mit der Partei», sagt Strebel und rätselt über die Gründe: «Liegt es daran, dass es heute mehr Mitteparteien hat als früher? Welche Rolle spielt die tiefe Wahlbeteiligung? Warum geling es uns nicht, junge Leute anzusprechen? Hat es mit dem C im Parteinamen zu tun? Wir müssen», sagt Herbert Strebel, «auch nach diesen Wahlen über die Bücher.»