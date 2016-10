Vertreter der Pro Natura Aargau hatten die Bevölkerung am Samstag eingeladen, ein Renaturierungsprojekt in Fischbach-Göslikon, das momentan öffentlich aufliegt, vor Ort zu begutachten und Fragen zu stellen. Dabei blies ihnen nicht nur von der Reuss her ein kalter Wind entgegen; viele der Anwesenden bekundeten ihren Missmut.