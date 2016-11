Die Strasse soll nicht nur saniert, sondern gleichzeitig auch aufgewertet werden. Deshalb ist in Eggenwil die Erneuerung der schnurgeraden und mitten durch das Dorf verlaufenden Kantonsstrasse 271 mit Gestaltungselementen vorgesehen. Kostenanteil der Gemeinde: 2,37 Millionen Franken für den Strassenbau und 1,82 Millionen Franken für die Werkanlagen und -leitungen. Der Gemeindeversammlung vom 25. November wird ein Kreditantrag von 4,2 Millionen Franken unterbreitet.

Täglich 5800 Fahrzeuge

Bei der K 271 (Badenerstrasse) handelt es sich um eine Hauptstrasse, die Bremgarten mit Baden verbindet. In Eggenwil beträgt die tägliche Verkehrsbelastung durchschnittlich 5800 Fahrzeuge mit einem Lastwagenanteil von etwa 5 Prozent. Der Bus (Linie 322, Bremgarten–Baden) verkehrt im Halbstundentakt. Auf der K 271 verläuft auch die kantonale Radroute. Die Strecke ist zudem eine Versorgungsroute Typ I für Ausnahmetransporte.

Der inzwischen rund 30 Jahre alte Belag der K 271 befindet sich nach Auskunft der Fachleute in sehr schlechtem Zustand. Die Verkehrssicherheit für den motorisierten Verkehr und insbesondere für die Radfahrer ist nicht gewährleistet. Das Gehwegnetz weist an diversen Stellen Lücken auf, zu geringe Breite oder sonstige Unzulänglichkeiten. Die Immissionsgrenzwerte werden überschritten, weshalb eine lärmtechnische Sanierung der Strasse ohnehin angezeigt ist.

Die in der Strasse verlegten kommunalen Werkleitungen von Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Elektrizität sind teilweise über 100 Jahre alt und weisen einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Zudem widerspiegelt die langgezogene und breite Hauptstrasse keinen InnerortsCharakter. Dementsprechend zeigen Geschwindigkeitskontrollen, dass rund ein Viertel der Fahrzeuglenker die signalisierte Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Zudem vermag der trist wirkende Strassenraum den Anliegen der Ortsbild- und Landschaftspflege in keiner Art und Weise gerecht zu werden.

Werterhalt von Strasse und Anlagen

Seit rund zwei Jahren befassen sich der Kanton und die Gemeinde intensiv mit der Sanierung der Innerortsstrecke der K 271. Das Projekt ist inzwischen ausgearbeitet und konnte nun in der Mehrzweckhalle der Öffentlichkeit präsentiert werden. Gegen 70 Eggenwilerinnen und Eggenwiler liessen sich von Gemeinderat Roger Hausherr und Projektleiter Elmin Jelecevic vom Kanton die Zielsetzungen präsentieren. Demnach geht es primär um den Werterhalt von Fahrbahn und Werkanlagen, um die Anpassung der K 271 innerorts an den üblichen Ausbaustandard von Kantonsstrassen und um die Verminderung des Strassenlärms.

Wert gelegt wird beim Projekt auf die uneingeschränkte Benutzbarkeit durch alle Verkehrsteilnehmer, die Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit, den behindertengerechten Ausbau der Infrastrukturen und schliesslich auf die gestalterische Aufwertung des Strassenraums. Das Bauvorhaben umfasst den Abschnitt von den Liegenschaftszufahrten im Bereich des nördlichen Dorfeingangs (Anschluss an den realisierten Ausbau Eggenwil–Künten) bis zum südlichen Ende des Siedlungsgebiets mit Übergang zum geplanten Teilstück zwischen Eggenwil und Bremgarten. Die länge der Sanierungsstrecke in Eggenwil beträgt 920 Meter, zuzüglich Anpassungen an den beiden Kreuzungen Dorfplatz und Freihof.

Gemeinderat Hausherr und Projektleiter Jelecevic erläuterten auch Details, wodurch sich in der Diskussionsrunde einige interessante Zusatzaspekte ergaben. So ging es unter anderem um die Fussgängersicherheit bei der bergseitigen Zufahrt zum Knoten Dorfplatz und um die vorgesehene Bepflanzung entlang der Strasse. «Haben wir das Geld dafür?», wollte eine Versammlungsteilnehmerin wissen. «Die Idee hinter dem Projekt ist ja schon die Veränderung des Strassenbildes», meinte dazu Gemeinderat Roger Hausherr.