Eigentlich rechneten der Stadtrat und die Finanzverwaltung von Bremgarten für das Jahr 2016 mit einer schwarzen Null. «Erfreulicherweise beträgt das Gesamtergebnis 1,7 Mio. Franken», erklärt Hans Peter Bäni, Leiter Finanzen und Controller. Stadtammann Raymond Tellenbach wirft lachend ein: «Wir können aber gar nichts dafür.» Hauptgrund für die positive Überraschung sind die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, die 2,8 Mio. Franken betrugen und die Erwartungen damit um 1,17 Mio. Franken übertrafen. «Die juristischen Personen werden vom Kanton veranlagt – die Einnahmen waren noch nie so hoch wie in diesem Jahr», erklärt Bäni.

Auch der Ertrag bei den Sondersteuern (0,7 Mio. Franken), insbesondere bei den Grundstücksgewinn-, Nach- und Strafsteuern, lag 370 000 Franken höher als budgetiert. Insgesamt sind die Steuereinnahmen aber gegenüber dem letzten Jahr sogar etwas gesunken. Denn die Steuererträge bei den natürlichen Personen lagen rund 0,9 Mio. Franken unter dem Vorjahr – 16,75 Mio. Franken hat das Reussstädtchen eingenommen. Die Steuerkraft pro Einwohner liegt ungefähr im kantonalen Mittelmass. «Wir sind also keine reiche Gemeinde», stellt Bäni fest.

Weniger Geld für Lehrerlöhne

Im Jahr 2016 standen Aufwendungen von 32,5 Mio. Franken Erträgen von 32,9 Mio. Franken gegenüber, damit resultiert ein operatives Ergebnis von 0,4 Mio. Franken (Budget: minus 1,3 Mio.). Die Gemeinde hat nicht nur mehr eingenommen, sie hat auch weniger ausgegeben: Der Nettoaufwand von 17,9 Mio. Franken liegt eine halbe Million unter dem Budget. «Gründe sind unter anderem tiefere Lehrerbesoldungskostenanteile und tiefere Gemeindebeiträge an Sonderschulen», sagt Bäni. Die Gemeinde hat Nettoinvestitionen von 3,6 Mio. Franken getätigt (Budget: 5 Mio. Franken). Die Diskrepanz lässt sich hauptsächlich mit der Renovation der Badi erklären – einige Zahlungen wurden auf 2017 verschoben. Die Investitionen konnte Bremgarten zu 84 % selber finanzieren. Die Nettoschuld wuchs per Ende 2016 auf rund 7 Mio. Franken oder 913 Franken pro Einwohner an. Im letzten Jahr betrug sie 845 Franken pro Einwohner.

Die Rechnungen der Spezialfinanzierungen schlossen allesamt mit einem Defizit ab. Beim Wasser betrug dieses 320 000, beim Abwasser 500 000 und beim Abfall 100 000 Franken. «Bei Wasser und Abwasser betragen die Reserven noch rund 7 Mio. Franken, in der Abfallbewirtschaftung sind wir mittlerweile auf Null», sagt Bäni. «Das Reglement wird im Verlauf dieses Jahres geprüft, und damit auch die Gebühren – um eine Erhöhung kommen wir wohl kaum herum», sagt Tellenbach. Aber auch die Reserven in der Wasser- und Abwasserkasse dürften mittelfristig sinken, denn es stehen grössere Investitionen an. Ein neues Regenklärbecken, Anpassungen der Infrastruktur in der Unterstadt und Werkleitungssanierungen in verschiedenen Strassen werden in absehbarer Zeit fällig.