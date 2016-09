Die Geburtstagsfeier am Broggemärt kommt nicht von ungefähr: Dort nämlich startete vor 20 Jahren die Umsetzung einer Idee, welche im Januar 1996 eine Gruppe von Frauen aus einer Tagung der Land- und Hauswirtschaftlichen Beratung zum Thema neue Zusammenarbeitsformen in der Landwirtschaft mitnahm.

Das Ziel sollte sein, dass nicht jeder Hof selber ein Selbstbedienungslädeli einrichtet, sondern dass man gemeinsam und professionell Selbstgemachtes vom Bauernhof verkauft. So könnte jede und jeder seine Stärken optimal einsetzen und das Angebot würde vielfältiger.

Bereits im September desselben Jahres erfolgte der erste Auftritt der Oberfreiämter Buurechuchi – eben am Broggemärt in Sins. Der Einstand gestaltete sich erfolgreich.

Einen guten Namen geschaffen

Mit sehr viel Talent, Fronarbeit und Durchhaltewille hat sich die Oberfreiämter Buurechuchi in der nahen und weiteren Umgebung einen sehr guten Namen geschaffen für Innovation, Kreativität und erstklassige Produkte.

Der Verein Oberfreiämter Buurechuchi umfasst heute 26 Bäuerinnen, Bauern und Landfrauen. Gemeinsam bewirtschaften sie einen Hofladen im Galgenrain Alikon unter der fachkundigen Führung von Lisbeth Arnold.

Zudem werden die Produkte und originelle Geschenke in verschiedenen Landis angeboten. Schliesslich geht die Buurechuchi auch auf individuelle Wünsche ein, etwa bei der Gestaltung von Geschenkkörben oder anderen Präsenten.

Mit Apéro-Chuchi

Die Buurechuchi erhielt immer wieder Anfragen für Apéros. Dieser Nachfrage kamen die Bäuerinnen entgegen, und gründeten vor 15 Jahren die Apéro-Chuchi Freiamt. Diese Frauen arbeiten heute eigenständig, aber nach den gleichen Richtlinien wie die Buurechuchi.

Die Zielsetzungen sind frische Produkte, kurze Verkehrswege, eine grössere Wertschöpfung aus den eigenen Produkten, die Konsumenten auf die einheimische Landwirtschaft und deren Produkte aufmerksam zu machen und die Zusammenarbeit und den Kontakt unter den Bauernfamilien und zum einheimischen Gewerbe der Region zu fördern.

Seit dem Start im Herbst 1996 hat sich die Gruppe stark vergrössert. «Das erfordert gegenseitiges Verständnis und einen guten Dialog. Weiterbildungstage und gemütliche Höcks tragen viel dazu bei», stellt Präsidentin Monika Villiger-Häfliger aus Aettenschwil fest.

Der Aufwand und die Pionierarbeit hätten sich gelohnt. «Die Mitglieder der Oberfreiämter Buurechuchi sind stolz auf ihr Werk und freuen sich, dass ihre Produkte von den Konsumenten so geschätzt werden.» Auch in Zukunft will der Verein nicht stehen bleiben. Der Markt fordere immer wieder neue Ideen und Produkte.

Die Bäuerinnen seien weiterhin motiviert und bestrebt, dies immer wieder neu in die Tat umzusetzen. Davon kann man sich am Broggemärt in Sins am 24. September überzeugen. Oder aber im Hofladen in Alikon, der von Lisbeth Arnold-Grüter geführt wird und jeweils am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag 9 bis 12 Uhr geöffnet ist.

Weitere Informationen: www.buurechuchi.ch