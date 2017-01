Der definitive Entscheid darüber, ob das Schweizer Fernsehen am 20. Juli vom Wohler Kirchenplatz aus sendet, fällt am 13. Juli im Wallis. In Raron oder Simplon-Dorf werden an diesem Tag die Jasserinnen und Jasser aus Wohlen gegen jene aus Klingnau antreten. Wer von den beiden Viererteams am wenigsten (Differenzler-)Punkte macht, holt den Event nach Hause.

Vorbereitungen bereits angelaufen

Obwohl es bis dahin noch über ein halbes Jahr dauert, sind die Vorbereitungen bereits angelaufen. «Mit den Vertretern von SRF sowie Kantons- und Regionalpolizei haben bereits zwei Besichtigungen stattgefunden», sagt Claudia Nick. Es sei dabei primär um den möglichen Standort gegangen.

Zur Auswahl gestanden seien Bünzmatt, Merkur-Areal und eben der Kirchenplatz: «Für uns und für das Fernsehen ist der Kirchenplatz mit seiner einmaligen Atmosphäre natürlich der klare Favorit. Und es sieht so aus, dass es damit auch klappen könnte. Die Anforderungen sind hier aus verkehrstechnischer Sicht zwar sehr hoch.

Doch wir sind überzeugt, dass sich die Probleme mit einem guten Konzept lösen lassen», zeigt sich die Kultursekretärin optimistisch.

Ein solches Konzept soll jetzt als erstes erarbeitet werden. Unter der Stabführung von Gemeinderat Ruedi Donat, auf dessen Initiative hin sich Wohlen im vergangenen Sommer – nicht zum ersten Mal – auch für den «Donnschtig-Jass» beworben hat, wird derzeit ein Organisationskomitee gebildet. Dessen Zusammensetzung noch offen, gesetzt sind vorab Ruedi Donat als Präsident und Claudia Nick.

Wohlen positiv vermarkten

«Der ‹Donnschtig-Jass› wäre die ideale Gelegenheit, einer breiten Schweizer Öffentlichkeit zu zeigen, was wir in Wohlen alles haben, und das Dorf positiv zu vermarkten», gibt sich die Kultursekretärin überzeugt.

Bereits hat sie für SRF eine grosse Liste von attraktiven Sachen zusammengesellt, aus denen dann die High-lights für das Ortsporträt zusammengestellt werden. «Es muss alles frühzeitig bis ins Detail geplant werden, auch wenn es letztlich möglich ist, dass der Aufwand vergebens war», sagt Claudia Nick.

Damit dem nicht so wird, soll bald mit dem Training begonnen werden. «Wir werden demnächst die Daten für die Ausscheidungsrunden bekannt geben, an denen wir die besten Wohler Jasserinnen und Jasser suchen», erklärt Claudia Nick.

Fest steht die definitive Qualifikation, an der unter Aufsicht von SRF das Wohler Quartett bestimmt wird, welches am 13. Juli im Wallis den Anlass ins Freiamt zu holen versucht. Diese finale interne Ausscheidung steigt am Freitag, 28. April.

Seit diesem Jahr haben die allfälligen Verlierer übrigens eine zweite Chance. Am letzten «Donnschtig-Jass» von 2017 treten im Thurgau die zwei besten der Verlierergemeinden gegeneinander an. Wer gewinnt, holt sich die erste Veranstaltung von 2018 ins Dorf.

Impressionen vom "Donnschtig-Jass" in Bremgarten: