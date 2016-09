36 Jahre lang führten Lotti und Martin Stutz das Restaurant Güggel in Dottikon. Am 1. Oktober tritt ihr Sohn Pascal in ihre Fussstapfen. Er führt eine Familientradition weiter, die seine Urgrosseltern Frieda und Jakob Stutz 1911 aufgenommen haben. «Die vierte Generation übernimmt das Ruder: Darauf sind wir stolz», sagt Martin Stutz.

Mit Pascal Stutz tritt ein gut ausgebildeter Koch an. Er absolvierte seine Lehre im Restaurant Kreuz in Balsthal und arbeitete auch im Hotel Steigenberger in Davos und im «Schützen» in Aarau. Mit seiner Cousine Jessica Bergmann erhält der junge Wirt eine tüchtige rechte Hand als Chefin de Service.

Mit Kegelbahn und Catering

Er wolle wie seine Eltern die gut bürgerliche, regionale und saisonale Küche pflegen, sagt der neue Pächter. Im Haus bleibt auch die Kegelbahn erhalten. Und Stutz übernimmt von seinen Eltern den Cateringservice, der ein gutes Standbein des Betriebes ist. Die Homepage gueggel.ch wird aufgebaut.

Nur als Barbier wird der Neo-Wirt nicht mehr tätig sein, wie das sein Vater Martin, sein Grossvater Hans und sein Urgrossvater Jakob nebenbei noch taten. «Das waren noch Zeiten», erinnert sich Martin Stutz. Vor 15 Jahren schloss er aber den Coiffeursalon im Haus, der bei den Gästen beliebt war.

Der Coiffeur Jakob Stutz fühlte sich 1911 zum Wirten berufen und führte den «Güggel» zusammen mit seiner Ehefrau Frieda bis 1943. Den Namen soll das Restaurant von einer Tanne erhalten haben, die in der Nähe stand und zuoberst einen Wetterhahn trug. Aus einer Scheune entstand die Gaststube. Gleichzeitig zügelte Stutz den Coiffeursalon vom Vorderdorf ins Restaurant. Er war als Wirt, Gemeinderat, Coiffeur, Schulpfleger und Feuerwehrkommandant eine markante Persönlichkeit im Dorf.

Sein Sohn Hans erbte von seinem Vater den Tatendrang und den Hang zur politischen Tätigkeit. Mit seiner Ehefrau Sophie führte er das Restaurant zusammen mit dem Coiffeursalon von 1943 bis 1980. Er war wie schon sein Vater Gemeinderat und ein grosszügiger Gönner des FC Dottikon, zudem Präsident des Wirtechors des Bezirks Bremgarten.

Stutz stellte den Fussballern im Restaurant einen Umkleideraum, eine Waschgelegenheit und warme Getränke zur Verfügung. Seine Frau Sophie wusch die Leibwäsche der «Tschütteler» und flickte sie auch, wenn sie einen «Schranz» abgekommen hatten. Mit grosser Energie baute das Ehepaar das Restaurant um.

Tante Frieda auch dabei

Im Güggel kam einst auch die Tochter Frieda auf die Welt. Sie führte später mit ihrem Ehemann Werner Koch (populär unter dem Namen «Tschennte») jahrelang das Restaurant Eisenbahn in Wohlen. Inzwischen 93 Jahre alt geworden, liess es sich Frieda Koch-Stutz nicht nehmen, beim Fototermin vor der Betriebsübergabe an Pascal Stutz dabei zu sein. Sie strahlte übers ganze Gesicht und freute sich darüber, dass es gelungen ist, den «Güggel» in der vierten Generation in der Familie zu behalten.