Er ist 67, bezeichnet sich als Hausmann und Rentner und würde gerne weiterhin politisieren: «Ich habe Zeit und Lust. Ich bin niemandem verpflichtet», sagt Wolfgang Schibler (SVP, Buchs).

Dank des Asyl-Hypes um Bettwil hat er vor vier Jahren für die SVP des Bezirks Muri praktisch im Alleingang einen zusätzlichen Sitz gewonnen. «Aber ich will nicht nur auf das Asylthema reduziert werden», betont Schibler und verweist auf seinen grössten Erfolg, die zeitliche Befristung der Ruhegelder für Regierungsräte. Künftig gibts nur noch bis zum Eintritt ins AHV-Alter Geld. «Es kommt selten vor, dass es einem Rats-Neuling gelingt, mit einer Motion eine Dekretsänderung zu veranlassen. 2014 haben alle den Kopf geschüttelt, als ich den Ruhegehälter-Vorstoss einreichte.»

Im gleichen Jahr überraschte Schibler mit der Ankündigung, er werde aus Bettwil wegzügeln. Dort hatte er 2006 ein Haus gebaut. 2007 wurde er – damals noch als Parteiloser – Gemeinderat, 2011 Gemeindeammann.

Den Wegzug haben Schibler viele übel genommen. Er sagt: «Wenn man medial in den Fokus kommt, muss man die eine oder andere Kritik ertragen.» Und er erklärt: «Nachdem das letzte unserer Kinder ausgezogen war, wurde uns das Haus zu gross. Und wir hatten den Wunsch, in die Stadt Aarau oder deren Umgebung zu ziehen.» Das sei ein rein privater Entscheid gewesen.

Und was ist von den Gerüchten zu halten, die Schiblers hätten privat Probleme gehabt? «Dem ist nicht so. Wir hatten in Bettwil eine gute Zeit, und wir fühlen uns jetzt in der Region Aarau sehr wohl.»

Falls Schibler wiedergewählt wird, möchte er erneut in die Gesundheitskommission. Und sich für die Rentner engagieren. «Mich beschäftigt die Altersarmut, die in der Schweiz aufkommt», sagt Schibler. «Die sogenannten Alten fühlen sich ungerecht behandelt, wenn sie an die Ausgaben für Asylbewerber denken.»

