Beim Fussballclub Wohlen, in dem Pietro Vedovato (73) von 1962 bis 1981 aktiv mitgespielt hat, nannte man ihn den Marathon-Mann. In der Firma Bernhard Hegi AG, wo er längst zur Familie gehört, ist er der Unverwüstliche. Seit 55 Jahren arbeitet er in dieser Firma, drei Generationen von Chefs – Bernhard I, II und III – hat er gedient und ein Ende ist nicht abzusehen.

Gut möglich, dass Pietro auch noch zum Hegi-Team gehört, wenn dereinst die vierte Generation den Betrieb übernimmt. «Ich habe mit der Arbeit schon etwas reduziert. Aber ich kann nicht daheim hocken. Ich muss etwas tun, und die Firma ist halt nach wie vor ein Teil von meinem Leben», sagt er.

Fussball als Türöffner

Pietro Vedovato ist in Oderzo, in der italienischen Region Venetien, aufgewachsen und hat Elektromonteur gelernt. 1961 konnte er ein Praktikumsjahr bei der BBC in Baden absolvieren und spielte dort auch in der Firmenmannschaft Brisgi Baden Fussball.

Ein paar Tage vor der geplanten Heimreise half er beim Team «Olympia» am Grümpelturnier in Wohlen aus und wurde entdeckt: «Nach dem Final, den wir knapp verloren haben, kam G.H.T. (George Hugh Thomas Johnson, der damalige Präsident des FC Wohlen) zu mir und fragte, ob ich Interesse hätte, in der 1.-Liga-Mannschaft mitzuspielen.»