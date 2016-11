Es ist ein Geschäft, von dem letztlich nicht nur die Ortsbürger, sondern auch die Wohler Einwohnergemeinde profitieren könnte. Die Stach Investment AG, Bäch, plant die Realisierung einer Wohnüberbauung am Freihofweg. Ihr Grundstück grenzt unmittelbar an den Isler-Park mit dem Strohmuseum.

Zur Optimierung ihres Bauvorhabens will die Firma den Ortsbürgern ein 1250 m grosses Stück Land abkaufen. Es handelt sich um einen Teil der heute noch als Gemüsegarten genutzten Fläche. Als Kaufpreis wurden 0,937 Mio. Franken, beziehungsweise 750 Franken/m vereinbart. Gekauft haben die Ortsbürger das Land vor neun Jahren für einen Quadratmeterpreis von 500 Franken.

Hinter diesem Landverkauf, über den die Ortsbürger an ihrer Gemeindeversammlung vom 5. Dezember entscheiden können, steckt weit mehr als bloss eine Verbesserung der Liquidität, welche der finanziell in den letzten Jahren etwas strapazierten Ortsbürgerkasse guttun würde.

Mehrere Optionen offen

Vorerst, erklärte Ortsbürgergemeinderat Ruedi Donat, habe man lediglich über ein unterirdisches Parkhaus gesprochen, das die Stach AG dort habe realisieren wollen. Dann aber habe man unter Einbezug von Raum-, Bau- und Verkehrskommission sowie der Ortsbürgerkommission weiter diskutiert.

«Letztlich sind wir zum Schluss gekommen», sagte Ruedi Donat, «dass es wohl kaum Sinn macht, nach dem Bau einer Tiefgarage dort wieder Radieschen anzupflanzen.» Also hat man weiter verhandelt, und jetzt sind für die Gemeinde gleich mehrere Optionen offen: Es besteht die Möglichkeit, dass Wohlen in einem Gebäude, welches die Stach AG dort realisieren würde, endlich eine grössere Bibliothek unterbringen kann. Und allenfalls eine neue Ludothek sowie ein Zivilstandsamt.

Die entsprechenden Räumlichkeiten würde die Gemeinde von der Bauherrin mieten. Auch vom geplanten Parkhaus könnte die Gemeinde Wohlen profitieren: «Wir haben in der Umgebung zu wenig Parkplätze. Dieses Parkhaus könnte dem Gewerbe an der Zentralstrasse ebenso dienen wie den Casinobesuchern und dem Strohmuseum, erklärte Donat.

Zone klar definiert

Roland Konrad, Leiter der Abteilung Planung, Bau und Umwelt, erläuterte die Absicht der Bauherrin. Der Stach AG sei klar, dass in dieser heiklen Zone mit Ensembleschutz hohe Ansprüche an die Gestaltung einer Wohnüberbauung gestellt werden müssten. Aufgrund der bisherigen guten Zusammenarbeit gehe er davon aus, dass die Firma ein Projekt plane, das den städtebaulichen Anforderungen in jeder Hinsicht genüge und zur Aufwertung des Quartiers beitragen könne.

Vorerst soll mit der Stach AG jetzt ein optionaler Kaufrechtsvertrag ausgehandelt werden. Darin sind die verschiedenen Optionen für die Einwohnergemeinde verbindlich festgelegt. Steigt diese darauf ein, kann es zu einem späteren Zeitpunkt zur effektiven Kaufabwicklung kommen.