Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit sich der Vorstand des Schul- und Stufenforums in Muri konstituiert hat. Mit viel Energie und Begeisterung startete man mit der Bearbeitung von verschiedenen Projekten. Themen, die den Eltern wichtig waren, wurden aufgegriffen, in kleinen Gruppen diskutiert und bearbeitet. Daraus resultierten verschiedenste Aktivitäten. Besonders erfreulich ist die Bereitschaft der Eltern, den Vorstand in seiner Arbeit zu unterstützen und an Projekten mitzuarbeiten. Bereits haben sich acht Personen gemeldet, um sich mit dem Vorstand für einzelne Themen zu engagieren.

Die Arbeitsgruppe Pausenplatz befragte direkt die Kinder und Jugendlichen nach ihren Bedürfnissen hinsichtlich dieser «Freiluft-Aufenthaltsräume». In Zusammenarbeit mit Schulleitern, Schulsozialarbeitern und Jugendarbeitern in Muri konnten bereits einige wünschenswerte Veränderungen auf den Pausenplätzen der Gemeinde umgesetzt werden. Das Projekt dauert noch an. Unter dem Titel «Schöne neue Medienwelt» organisierte die Gruppe «Internet, Chat & Co» drei sehr gut besuchte Kurse für Eltern. Wie kann Lernen gelingen? Diese Frage stellte sich die Gruppe «Lernen heute».

Das Thema ist wohl für alle Betroffenen eine nie enden wollende Geschichte und mit Sicherheit die anspruchsvollst Materie, welche sich der Vorstand zur Bearbeitung vorgenommen hatte. Aus dem Projekt «Lernen heute» entstand – fast als Nebenprodukt – die Idee, Kindern Lerninhalte anzubieten, die ihnen einfach Spass machen, sie wirklich interessieren, was ja leider beim Schulstoff nicht zwingend der Fall ist. Zwei Veranstaltungen aus den Fachbereichen Astronomie und Informatik konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden.