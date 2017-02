Auch in Bremgarten verfälschen die Wochenaufenthalter die Statistik leicht. Rechnet man sie hinzu, hat das Reussstädtchen einen Einwohner weniger als 2015. «Momentan gibt es kaum freie Wohnungen, aber es wird viel gebaut», erklärt Stadtammann Raymond Tellenbach. Unter anderem entsteht die Überbauung «Am Ufer», die 450 Menschen Platz bieten soll. Die Stadt stelle das vor keine Probleme: «Höchstens wenn ganz viele Familien mit Kleinkindern zuziehen, dann würde es mit dem Kindergarten eng.» Was zieht denn die Leute nach Bremgarten? «Es ist der Kultur-Hotspot im Freiamt, liegt zentral und an der Reuss. Und jeder Einwohner ist innert acht Minuten im Grünen», sagt Tellenbach.

Tägerig will weiter wachsen

Auf die andere Seite der Skala: Warum ist Tägerig so stark gewachsen? Gemeindeammann Matthias Moser reagiert mit Humor: «Wir haben einen sehr guten Gemeindeammann», sagt er und lacht. Vielleicht liege es aber auch an der neuen Überbauung und am Mehrfamilienhaus. «In einer kleinen Gemeinde haben solche Bauvorhaben natürlich einen grossen Einfluss, wenn man das prozentuale Wachstum betrachtet.» Probleme mit der Infrastruktur gebe es dadurch nicht: «Die Schule ist gut unterwegs, und als wir das Wasserreservoir renoviert haben, haben wir auch gleich die Kapazität etwas erhöht.» Die Gemeinde will weiter wachsen: Im Gebiet Floss- und Stockacker wird man voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Jahren bauen können, rund 80 Haushaltungen sollen entstehen. «Wir rechnen bis 2020 etwa mit 1650 Bewohnern und bis ins Jahr 2025 mit etwas mehr als 1700», erklärt Moser die langfristigen Ziele. Mit welchem Slogan würde er Heimatsuchende von Tägerig überzeugen? «Einfach, schön und preiswert», sagt der Gemeindeammann. In Tägerig seien die Baulandpreise sehr tief, die öV-Anbindungen gut und die Lebensqualität hoch.