Was (sehr) lange währte, ist endlich gut: Am Freitag konnte Merenschwand die neue Dreifachturnhalle und den Rasen-Sportplatz einweihen. «Mit Ihrem zahlreichen Erscheinen unterstreichen Sie die Bedeutung der beiden Bauvorhaben für die Merenschwander Bevölkerung», sagte Gemeindeammann Hannes Küng. Vor zehn Jahren erfolgte der Startschuss für die Dreifachturnhalle mit einem entsprechenden Beschluss an der Einwohnergemeindeversammlung. «Niemand hätte gedacht, dass die Verwirklichung so viel Zeit brauchen würde.» Grund dafür waren Einsprachen. Der Gemeindeammann verglich die Entstehungsgeschichte der Dreifachturnhalle und des Rasen-Sportplatzes mit dem bekannten Leiterlispiel. «Es waren viele Hindernisse im Weg». So viele, dass «manchmal Zweifel aufkommen konnten, ob das Ziel doch noch rechtzeitig erreicht werden kann.»

Fairer Partner

Nun ist es erreicht. «Die Dorfvereine haben lange darauf gewartet.» Küng dankte allen am Bau Beteiligten und lobte vor allem Totalunternehmer Wetter. «Er hat sich für die Gemeinde als fairen Partner erwiesen». In der Bauzeit sei auch die Hauswartung der Schulanlage stark gefordert gewesen. Schliesslich dankte er Roland Käppeli, der als Präsident des Organisationskomitees mit seinem Team ein tolles Einweihungsfest auf die Beine gestellt hat. Nach der Einsegnung der neuen Halle stand sie der Bevölkerung zur Besichtigung offen. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich beeindruckt von dem neuen Bauwerk.

Gute einheimische Handwerker

448 Tage hat es gedauert, bis sie fertig war. Das führte Philip Doka von der Totalunternehmer Wetter Industrie- und Gewerbebau AG, Busslingen, aus. Weitere Zahlenbeispiele folgten: 1875 Meter ist die Länge sämtlicher Linien, die es für Handball, Fussball, Volleyball usw. braucht. Und 28 Prozent der Bauarbeiten wurden von einheimischen Handwerkern ausgeführt. «Sie haben tadellose Arbeit geleistet.» Zur Schlüsselübergabe brachte Doka einen aus Dutzenden von Schlüssel zusammengeschweissten Ball mit. Dieser wiederum wurde von Gemeindeammann Hannes Küng an die Schulpflegepräsidentin Andrea Stutzer weitergegeben. «Wir freuen uns riesig», sagte sie und dankte, auch im Namen der Vereine, dem Gemeinderat und der Bevölkerung, dass sie die Erweiterung der Schulanlage möglich gemacht haben.

Mit einem Dorfturnier und der Matchballparty am Samstag, einem Schülerfussballturnier, verschiedenen Vereinspräsentationen und dem Meisterschaftsspiel Frauenfussball Nationalliga A FC Luzern gegen FC Basel am Sonntag wurden die Dreifachturnhalle und der Rasensportplatz tüchtig eingeweiht.