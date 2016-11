Die Teiländerung des Bauzonenplans im Gebiet Zentrum, Zürichstrasse 2, 4 und angrenzende Strassen und Parkierungsflächen, liegt bis am 5. Dezember öffentlich auf.

Das Geschäfts- und Wohnhaus der Landi Freiamt an der Zürichstrasse 4, in dem der Volg untergebracht ist, soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Auf dem Areal zwischen der Luzernerstrasse, der Zürichstrasse und der Schulanlage im Zentrum von Merenschwand soll eine gemischt genutzte Überbauung mit Gewerberäumen im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen erstellt werden.

Die bestehende Tankstelle wird in die neue Konzeption integriert. Teile des geplanten Wohn- und Geschäftshauses sowie auch die Tankstelle befinden sich jedoch in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA). Darin ist die zonenkonforme Umsetzung des Projektes nicht möglich; eine Umzonung dieser Flächen in die Kernzone K behebt diesen Mangel. Die Kernzone dient der Erhaltung des historisch wertvollen Ortskerns und ist für Wohnen, Ladengeschäfte, Gaststätten, mässig störendes Gewerbe sowie Landwirtschaft vorgesehen.

Die Teiländerung des Bauzonenplanes betrifft eine Fläche von 0,18 ha und wird so weit wie möglich parallel mit dem Gestaltungsplanverfahren Zentrum durchgeführt. Betroffen von der Umzonung sind Parkplätze der Schulanlage, die anderweitig bereitgestellt werden können.

Genug Platz für öffentliche Bauten

Am Standort der geplanten Verkaufsnutzung wird eine Nettoladenfläche von 700 Quadratmetern ermöglicht. Der Planungsbericht der Arcoplan Ennetbaden kommt zum Schluss, dass insgesamt auf dem verbleibenden rund 4,13 ha grossen Areal der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen noch ausreichende Flächen zur Verfügung stehen, um den heutigen und zukünftigen Bedarf für öffentliche Nutzungen abdecken zu können.

Schöner Abschluss

Im Zusammenhang mit dem Projekt im Jahr 2000 für die Erweiterung der Schulanlage Zürcherstrasse wurde in der Folge das Schulhaus E gebaut, aber auch ein Konzept für den damals unfertig wirkenden Pausenplatz Nord aufgezeigt.

Mit der neuen Konzeption mit den Landi-Neubauten werde der Platz gegen die Kantonsstrasse seinen Abschluss finden und könne zu einem neuen Dorfzentrum werden. Schliesslich bestehe an der Realisierung des geplanten Wohn- und Geschäftshauses ein erhebliches öffentliches Interesse, um eine attraktive Zentrumsentwicklung herbeiführen zu können.

Die Landi Freiamt will im Erdgeschoss anstelle des heutigen Gebäudes eine Nettoladenfläche von 337 Quadratmeter für einen Volg-Laden inklusive Metzgerei realisieren. In einem zweiten Gebäudetrakt ist ein Raum vorgesehen, der zusätzliche 50 Quadratmeter Nettoladenfläche zulässt.

Die Überdachung der Tankstelle umfasst 140 Quadratmeter. Optional können weitere 122 Quadratmeter im Erdgeschoss für gewerbliche Nutzungen oder ein weiteres Ladenlokal bereitgestellt werden. In den Obergeschossen sollen etwa 20 Wohnungen in verschiedenen Grössen erstellt werden.

Das Projekt sieht insgesamt 44 Parkfelder vor, davon sind 25 Parkfelder in einer unterirdischen Fahrzeugeinstellhalle angeordnet. 19 Parkfelder sind gemäss Richtprojekt oberirdisch für Kunden und Besucher vorgesehen.