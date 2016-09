Berndt Samsinger: Zufikon ist eigentlich eine attraktive Gemeinde, aber die Standortvorteile schwinden, was durch unabhängige Ratings bestätigt wird: das Steueraufkommen ist erschreckend tief, neuer Wohnraum wird so gebaut, dass er nicht attraktiv ist, der Verkehr ist so geregelt, dass Externe darüber nur den Kopf schütteln und Leute, die sich engagieren, werden häufig undemokratisch behandelt, für dumm verkauft oder sogar stigmatisiert. Ich will zuhören, konsensfähige Lösungen erarbeiten und die Effizienz der Leistungserbringung der Gemeinde substanziell verbessern. Dies ist nicht mit gegenseitigem Schulterklopfen aber mit konstruktiver Kritik, Sachkompetenz, Teamgeist und Ausdauer machbar. Politiker sollten keine Primadonnen sein!

Was ist Ihre Motivation, für den Gemeinderat zu kandidieren?

Weber: Nach der Rücktrittsmeldung von Patrick Cimma hat sich nur ein Kandidat gemeldet. Etliche Bürger und Bürgerinnen haben mich daraufhin angesprochen und ich habe mir eine Kandidatur überlegt. Die FDP hat mich in der Folge nominiert. Die Rückmeldungen bei der Nomination waren äusserst positiv. Die FDP ergreift die Chance, wieder im Gemeinderat vertreten zu sein und begrüsst es, wenn die Bevölkerung eine Auswahl hat.

Samsinger: Change! Ich will die Lebensqualität erhalten und fördern, Demokratie neu leben und erfahren können, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ernst nehmen, sie nicht mehr für dumm verkaufen und nicht ausgrenzen. Die Attraktivität von Zufikon kann und soll gesteigert werden. Dazu habe ich konkrete Visionen und Konzepte.

Wo sehen Sie die grössten Differenzen zu ihrem Gegenkandidaten?

Weber: Er ist ein Mann, ich eine Frau (lacht); er Ökonome, ich Juristin und Mediatorin. Ich denke, die Bevölkerung hat die Wahl zwischen zwei qualifizierten Kandidaten. Wir haben wohl unterschiedliche Schwerpunkte unseres Engagements. Ich habe mich kontinuierlich immer wieder als FDP-Frau für öffentliche Ämter zur Verfügung gestellt und dürfte von daher der Bevölkerung bekannt sein.

Samsinger: Ich kenne und schätze Frau Weber und Ihren Mann seit Jahrzehnten. Sie ist Juristin - ich Geschäftsmann und Ökonom. Von der Denkart stehe ich der wirtschaftlichen Effizienz, sie den Paragrafen näher. Sie ist eine intelligente, charmante und umtriebige Anwältin und Mediatorin. Sie hat auch in den verschiedensten Kommissionen mitgemacht. Mir ist aber unerklärlich, warum Sie Ihre Erfahrung als Mediatorin nicht weiterhin als Friedensrichterin einsetzen möchte und was genau davon sie auch als Gemeinderat qualifizieren sollte. Bemerkenswert, dass sie sich von der FDP in diese Wahl schicken lässt und von Leuten unterstützt wird, die auf keinen Fall eine Änderung wollen und nicht bereit sind, Strukturen und Prozesse kritisch zu hinterfragen. Vielleicht der grösste Unterschied: ich bin nur der Sache und der Lösung von Problemen verpflichtet und nicht parteipolitischer Strategie und Taktik.

Warum haben Sie sich entschieden, in Zufikon zu leben?

Weber: Mein Mann und ich sind als junges Paar 1989 nach Zufikon gezogen. Uns war wichtig, dass die Kinder in einer ländlichen Umgebung aufwachsen konnten. Zufikon hat eine gute Schule, ist gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen und hat eine schöne Lage mit Belvédère, alter Dorfteil, und Naherholungsgebiet mit Wäldern, Reuss und Flachseegebiet.

Samsinger: Ich bin seit 24 Jahren hier und habe bewusst eine Landgemeinde ausgesucht. Ich schätze die Nachbarschaften, die Verkehrsanbindung, den Lebensstil und die Aussicht. Mir gefällt das Grün, die Nähe zur Landwirtschaft und die Möglichkeit in wenigen Minuten im Wald oder auf der Wiese zu sein.

Finden Sie den Steuerfuss in Zufikon momentan zu hoch, zu tief, oder genau richtig?

Weber: Seit vielen Jahren stelle ich fest, dass jeweils zu vorsichtig budgetiert wird. Es ist noch nicht lange her, wollte der Gemeinderat den Steuerfuss erhöhen, was vom Volk zum Glück verhindert wurde. Nach Ablauf der Steuerperiode wurde festgestellt, wie schon oft, dass die Steuereinnahmen viel grösser waren und die Erhöhung nicht notwendig gewesen wäre. Es ist mir wichtig, dass Zufikon einen attraktiven Steuerfuss behält.

Samsinger:Steuerfuss und Steueraufkommen sind die wichtigsten Leistungsausweise des Gemeinderates. Angesichts der grossen Aufgaben der kommenden Jahre sollten nicht nur die Ausgaben, sondern auch die Steuereinnahmen aktiv bewirtschaftet werden. Die Attraktivität der Gemeinde schwindet aber leider rasant. Ich hoffe, dass dies nicht in einer Abwärtsspirale resultiert, die dann zu immer höheren Steuersätzen führt. Der Steuerfuss ist das Resultat vieler Überlegungen und Planungen der Experten. Ohne die Details zu kennen gehe ich davon aus, dass der derzeitige Steuerfuss grosso modo OK ist.

Der Gemeinderat hat Sparmassnahmen ergriffen, unter anderem wurde der Seniorenausflug gestrichen. Dies begründet er mit der nicht angenommenen Steuerfusserhöhung. Finden Sie es richtig, dass an dieser Stelle gespart wurde?

Weber: Wenn Sparmassnahmen notwendig sind, bin ich der Meinung, dass alle Bereiche ihren Beitrag leisten sollen. Die Streichung des Altersausflugs macht den Seniorinnen und Senioren dieses Geschenk der Gemeinde, das sie immer wieder erhalten haben, bewusst. Da der Altersausflug sehr beliebt ist, sollten je nach Möglichkeit mindestens punktuell wieder interessante Anlässe organisiert werden.

Samsinger: Wenn immer der Gemeinderat mit einer Vorlage nicht durchkommt, so artikuliert er seinen ungebührlichen Unmut und es trifft manchmal die Falschen. Wo ist die Sparlogik in dem für einige verdiente Bürger gestrichenen Seniorenausflug? Mein Vater ist 94 und ich weiss, wie wichtig solche Anlässe für Pensionisten sind. Hat man die Betroffenen befragt, wie man mit einem geringeren Investment vielleicht sogar einen höheren Nutzen hätte erzielen können? Warum wurden die Leute einfach vor vollendete Tatsachen gestellt? Ich bin grundsätzlich für alle Arten von Optimierungen, die auch sparen. Wenn ich mir die Ausgabenpositionen der Gemeinde ansehe, so sehe ich massive Sparpotenziale, die niemandem weh tun würden.

Finden Sie es braucht in allen Quartierstrassen Zufikons Tempo 30?

Weber: Zufikon hat ein für die Gemeinde wichtiges Gewerbe, welches die Zufiker Hauptstrassen gerne mit Tempo 50 befahren möchte. Zufikon hat schon einiges zur Verkehrsberuhigung getan. Es ist nun völlig angebracht, die Wirkung dieser Massnahmen aufgrund der gemachten Erfahrungen zu prüfen und allenfalls entsprechende weitere Massnahmen einzuleiten. An übersichtlichen Stellen erscheint Tempo 30 als sinnvoller Beitrag zur Verkehrssicherheit, insbesondere für Schulkinder und ältere Personen. Mir ist die Meinung der Bevölkerung wichtig: Diese soll entscheiden, wie die Tempi auf Zufikons Strassen geregelt werden.

Samsinger: Ja! Dort wollen Menschen leben, Kinder spielen und Senioren spazieren. Wo genau diese Zonen liegen sollen muss im Detail bestimmt werden. Dazu braucht es aber keine grossen Planspiele.