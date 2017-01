Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus Morgenstern läuteten die Grundsteinlegung des Neubaus Oase mit einem Trommelwirbel ein. Der Anlass sei ein historischer Moment, sagte Stiftungsratspräsident Adrian Ill. «Die Projektierungsphase war sehr lang. Bereits 2008 wurde darüber diskutiert, wie wir gewährleisten können, dass auch ältere Bewohner, die viel Betreuung brauchen, bei uns bleiben können», erklärte er. «Wir wollen das Versprechen einlösen, den Leuten lebenslang ein Zuhause bieten zu können.» Menschen mit Behinderung werden heute älter als noch vor einigen Jahrzehnten.

Zudem gibt es in den bestehenden Satellitenbauten Hindernisse für Rollstuhlfahrer, die Oase wird diesbezüglich viel besser ausgerichtet sein. In der Oase gibt es Platz für vier Wohngruppen mit insgesamt 24 Einzelzimmern. Im bestehenden Haus werden 13 bisherige Doppelzimmer zu Einzelzimmern. Das Haus Morgenstern wird nach der Fertigstellung des Neubaus 65 Wohnplätze anbieten können, das sind 11 mehr als heute. Neben den vier Wohngruppen entstehen in der Oase neue Beschäftigungsplätze, Therapieräume sowie ein neuer Standort für den bestehenden Geschenkladen und die Lingerie. Dank der Einstellhalle im Untergeschoss wird auch das seit Jahren bestehende Parkplatzproblem gelöst. Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Ob es Frühling oder Sommer werde, hänge hauptsächlich vom Winter ab, erklärte Baukommissionspräsident Viktor Stutz.

«Viel Unterstützung»

Am Freitag wurde im Fundament eine Kiste versenkt: Sie enthielt unter anderem eine Stiftungsurkunde, Fotos von den Bewohnerinnen und Bewohnern und einen hölzernen Kerzenständer, eine Handarbeit aus dem Shop vom Haus Morgenstern.

Das Projekt kostet inklusive Ausstattung rund 10,9 Mio. Franken. Der Kanton beteiligt sich mit 5,4 Mio. Franken, die Stiftung steuert 6 Mio. Franken Eigenkapital bei und nimmt eine Hypothek von 2,2 Mio. Franken auf, der Gönnerverein hat 0,5 Mio. Franken gesprochen, die Gemeinde Widen 180 000 Franken. Zudem hat die Gemeindeversammlung gutgeheissen, Wasser- und Abwasseranschlussgebühren im Umfang von 180 000 Franken zu erlassen. Die Spendenaktion soll 2,05 Mio. Franken bringen, momentan hat die Stiftung etwas mehr als 1,1 Mio. Franken gesammelt. «So viel Unterstützung ist nicht selbstverständlich», betonte Ill.

Lichtspiele

Architekt Leo Buol erklärte die Überlegungen, die hinter dem Konzept des Neubaus stecken. «Weil es ein recht grosser Bau ist, wurden in der Grundform viele Zacken eingebaut, so wird das Gebäude in einzelne Teile heruntergebrochen.» Damit genügend Licht die Räume durchflutet, wurde in der Mitte ein Lichthof bis zum Erdgeschoss geplant.

Für Buol zudem wichtig: «Alle Zimmer sollen vom fantastischen Ausblick profitieren, dementsprechend haben wir sie angeordnet.» Durch die Lochungen in der Fassade wird die Sonne, je nach Stand, verschiedene Lichtspiele auf den Boden zeichnen.