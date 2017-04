Die Operettenbühne Bremgarten hat sich zum 40-Jahr-Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht: «Wir möchten unsere Freude an diesem Ereignis an Kinder weitergeben, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Daher werden wir mit unserer Aufführung vom Mittwoch, 19. April, die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe unterstützen», schreibt der Verein. Ziel der Stiftung ist es, Freude und Abwechslung in das Leben von Kindern und Jugendlichen zu bringen, die mit einer Krankheit, einer Behinderung oder mit den Folgen einer schweren Verletzung leben. Die Organisation erfüllt den Kindern Herzenswünsche.

Die Einnahmen der Benefiz-Aufführung gehen vollumfänglich zugunsten der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe – sämtliche Mitwirkenden verzichten an diesem Abend auf ihre Gage. Weiter hat sich der Rotary-Club Reusstal entschlossen, das Projekt zu unterstützen, und hat das Patronat übernommen.

Damit für die Kinder ein schöner Betrag zusammenkommt und entsprechend viele Wünsche erfüllt werden können, erhebt die Operettenbühne auf den regulären Eintrittspreis einen Aufschlag von 10 Franken pro Ticket. Die Grosszügigkeit der Gäste wird aber belohnt: Im Ticketpreis ist ein Gutschein für ein Gratisgetränk inbegriffen. Dieses kann gegen Vorweisung des Tickets an der Bar oder im Restaurant eingelöst werden. Wer aus dem Besuch der Aufführung einen ganz speziellen Anlass machen möchte, kann zusätzlich einen Apéro riche buchen. Dieser wird im Reussbrückesaal serviert, kostet 45 Franken pro Person und ist bequem online buchbar. So können die Gäste den Abend bei feinen Apéro-Häppchen, einem Glas Prosecco oder Weisswein ab 18 Uhr einläuten.

Die Operettenbühne Bremgarten verlost 3 x 2 Tickets für diese Vorstellung. Wer gewinnen möchte, ruft am Samstag, 8. April, um 9 Uhr die Nummer 056 640 03 05 an. (az)