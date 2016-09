Unter der Leitung von David Schneider musizierten der Singkonvent Freiamt, das Orchester «L’Arpa Festante» (München) und die Gesangssolisten Maria C. Schmid, Simon Witzig und Thomas Gropper.

David Schneider ist ein Glücksfall für die Bettagskonzerte im Kloster Muri. Die Fachkompetenz, Musikalität, Begeisterungsfähigkeit – gekoppelt mit sozialer Kompetenz und natürlicher Empathie – sind beeindruckend.

Maria C. Schmid sang ihren Part überzeugend, mit auch in der Höhe geschmeidiger, nie greller Stimme. Daneben geriet Simon Witzigs (Tenor) Beitrag etwas blass, vordergründig, mit einem eher operettenhaften Ton. Vielleicht wäre ihm ein Ausflug in reflektierteres, intellektuelleres Musikverständnis zu gönnen – an mangelndem Stimmpotenzial läge es jedenfalls nicht.

Thomas Gropper (Bariton ) sang mit einer unmittelbar sich einprägenden Tiefe der Empfindung und des Werkverständnisses, mit einer makellosen Intonation. Die Stimme bleibt stets schlank (vielleicht für ein romantisches Werk manchmal etwas dünn….?) und diktionsbewusst. Wie heisst das doch so richtig bei F. Martienssen-Lohmann: «Gut gesprochen ist halb gesungen!» Das war hier als gültiges Postulat deutlich wahrnehmbar und erfüllt.

Orchester begeisterte

Der Chor singt unter der Leitung und Schulung David Schneiders auf einem bemerkenswert hohen Niveau, auch in der zweigestrichenen Oktave bleibt der Chorklang weich, klangvoll, wird aber nie blechern (Letzteres ein Problem vieler Laienchöre, vor allem, wenn man als Sänger oder Sängerin nicht mehr zwanzig Jahre alt ist …).

«L’Arpa Festante», das Orchester – was soll man dazu sagen? Die Transparenz, die dynamische Elastizität, die Flexibilität in der Begleitungsfunktion, die glasklare Intonation, die spürbare Begeisterung – und der konsequente Verzicht auf Vibrato: Schlicht überzeugend, um nicht zu sagen – begeisternd. Insbesondere in Fauré’s «Pelleas et Mélisande» kam hinzu noch eine farbenreiche Palette sensibel abgestufter Klangnuancen: Historisch orientierte Aufführungspraxis muss nicht blutleer oder trocken daherkommen – wie Figura eindrücklich zeigte.

Einiges zu sagen gäbe es allerdings zur Programmgestaltung – unabhängig von der Qualität des Dargebotenen. Obwohl die filigrane, differenzierte, vom «Wagnerianisme» beeinflusste Musik Faurés eher verhalten daherkommt, beinhaltet sie zugleich kühne Aspekte, die bereits auf den Impressionismus eines Debussy oder Ravel hinweisen. Das inspirierteste Stück des Requiems ist wohl zweifelsfrei das «Libera me…». In der Aufführung in Muri war allerdings – im Widerspruch zum Programmheft – nicht ersichtlich, um welche Fassung es sich tatsächlich handelte, denn in der Frühfassung wäre das «Libera me» gar nicht vorgekommen.

Grosse Klangvielfalt

«Pelleas et Melisande» darf für sich oben angeführte Attribute der Klangvielfalt und Sensibilität noch in höherem Masse in Anspruch nehmen. Insbesondere die «Sicilienne» in zahlreichen Transkriptionen, für Querflöte, Violine, Violoncello, Harfe, Klavier-Solo, Saxofon und selbst Zymbal verwandelt, zeigt einen Fauré auf der Höhe seiner Schaffenskraft.

Zur subtilen Tonsprache Faurés passte Gounods erzkonservative Cäcilienmesse wie die Faust aufs Auge. Weshalb muss man in diesem Kontext ein Werk aufführen, welches jeder einigermassen versierte Kirchenchor landauf, landab seit Jahrzehnten seinem Publikum zu Gemüte führt? Wie erfrischend und mutig wäre es doch gewesen, wenn man den beeindruckenden Fauré-Konzertteil mit einem Werk aus der Feder eines zeitgenössischen Komponisten mit ähnlich subtiler Tonsprache wie jener Faurés ergänzt hätte…

Das zahlreiche Publikum dankte mit grossem Applaus.