Am Schweizerischen Handdruckspritzenwettbewerb, der am Samstag in Bünzen stattgefunden hat, stellte auch die ein rundes Dutzend starke Mann- und Frauschaft des Wohler Feuerwehrvereins Wolga ihr Können unter Beweis.

Die Fahrt zum Wettkampfort erfolgte dabei stilgerecht wie anno dazumal. Max und Hansruedi Meier von der gleichnamigen Fuhrhalterei an der Steingasse spannten am frühen Morgen die Pferde vor Handdruckspritze und Mannschaftswagen, und gemächlich ging es der Bünz entlang über Waltenschwil und Waldhäusern nach Bünzen.

Eingesetzt haben die Wohler dort eine wunderschön restaurierte Handdruckspritze mit Jahrgang 1878. Sie ist von der Firma Kurtz in Stuttgart hergestellt worden und war bis Mitte des 20. Jahrhunderts im Einsatz.

Der Feuerwehrverein verfügt noch über eine zweite Handdruckspritze, die aber nicht mehr an Wettbewerben eingesetzt wird. Ihr Alter ist nicht exakt verbrieft, vermutlich stammt sie aus dem Jahr 1766. Dokumentiert ist jedoch, dass sie bis 1883 eingesetzt wurde.